Ünlü isim kanser tedavisi görüyordu, hayatını kaybetti

\u00dcnl\u00fc isim kanser tedavisi g\u00f6r\u00fcyordu, hayat\u0131n\u0131 kaybetti,Isparta'n\u0131n tan\u0131nm\u0131\u015f ailelerinden olan G\u00fcrkan ailesinin 4. ku\u015fak temsilcisi, Aysun ve Mehmet G\u00fcrkan'\u0131n o\u011fullar\u0131 Mustafa G\u00fcrkan ya\u015fam\u0131n\u0131 yitirdi.,\u0130pliksan Fabrikas\u0131n\u0131n kurucular\u0131ndan Mustafa G\u00fcrkan'\u0131n torunu olan Mustafa G\u00fcrkan, yakla\u015f\u0131k 1 y\u0131ld\u0131r kanser tedavisi g\u00f6r\u00fcyordu. Mustafa G\u00fcrkan \u0130stanbul'da tedavi g\u00f6rd\u00fc\u011f\u00fc hastanede d\u00fcn sabah hayat\u0131n\u0131 kaybetti,\u00d6zel Saint Michel Frans\u0131z Lisesi mezunu olan Mustafa G\u00fcrkan, Nottingham \u00dcniversitesi'nde Frans\u0131zca Y\u00f6netim \u00c7al\u0131\u015fmalar\u0131 b\u00f6l\u00fcm\u00fcnde okuyan Mustafa G\u00fcrkan daha sonra Paris Y\u00f6netim Bilimleri Enstit\u00fcs\u00fc'nde Uluslararas\u0131 Ticaret okuyarak i\u015f hayat\u0131na at\u0131ld\u0131.,\u0130\u015f hayat\u0131nda da ba\u015far\u0131y\u0131 yakalayan Mustafa G\u00fcrkan, 1 y\u0131l \u00f6nce kanser oldu\u011funu \u00f6\u011frendi ve hem yurt i\u00e7inde hem de yurt d\u0131\u015f\u0131nda tedavi g\u00f6rd\u00fc. Ancak d\u00fcn sabah tedavi g\u00f6rd\u00fc\u011f\u00fc hastanede hayat\u0131n\u0131 kaybetti. (Posta)