Ünlü isim tutuklandı.

\u0130zmir Emniyet M\u00fcd\u00fcrl\u00fc\u011f\u00fc Narkotik Su\u00e7larla M\u00fccadele \u015eube M\u00fcd\u00fcrl\u00fc\u011f\u00fc ekipleri, \u0130zmir'de ya\u015fayan rap m\u00fczik \u015fark\u0131c\u0131lar\u0131 'Khontkar' ve 'Young Bego'nun adreslerine, \u015fark\u0131lar\u0131nda uyu\u015fturucu madde kullan\u0131m\u0131n\u0131 \u00f6zendirici s\u00f6zlere ve g\u00f6r\u00fcnt\u00fclere yer verdikleri gerek\u00e7esiyle ge\u00e7en \u00e7ar\u015famba g\u00fcn\u00fc operasyon d\u00fczenledi. \r\n\r\n,'Khontkar' ad\u0131yla bilinen O.D.'nin Konak'taki evinde yap\u0131lan aramalarda, i\u00e7ime ve sat\u0131\u015fa haz\u0131r hale getirilmi\u015f al\u00fcminyum jelatin i\u00e7erisinde 10 k\u00fc\u00e7\u00fck paket esrar, 1 uyu\u015fturucu madde i\u00e7iminde kullan\u0131lan aparat, 2 uyu\u015fturucu madde \u00f6\u011f\u00fct\u00fcc\u00fc ele ge\u00e7irildi. O.D. ile beraber, evde bulunan arkada\u015flar\u0131 M.D. ve A.\u00d6. de g\u00f6zalt\u0131na al\u0131nd\u0131.\r\n\r\n,'Young Bego' takma ad\u0131n\u0131 kullanan U.B.'nin de Bal\u00e7ova'daki adresine yap\u0131lan operasyonda da 1 uyu\u015fturucu kullan\u0131m\u0131na yarayan aparat, 2 uyu\u015fturucu madde \u00f6\u011f\u00fct\u00fcc\u00fc ve bu d\u00fczenek i\u00e7erisinde k\u0131r\u0131nt\u0131 halinde esrar ele ge\u00e7irildi. \r\n,U.B. ile ayn\u0131 evde bulunan B.\u00c7. de g\u00f6zalt\u0131na al\u0131nd\u0131.\r\n, Emniyetteki i\u015flemleri tamamlan\u0131p adliyeye sevk edilen 5 \u015f\u00fcpheliden, 'Young Bego' ad\u0131yla bilinen U.B. ile birlikte B.\u00c7., M.D. ve A.\u00d6. adli kontrol \u015fart\u0131yla serbest b\u0131rak\u0131ld\u0131. ,'Khontkar' ad\u0131n\u0131 kullanan O.D. ise 'uyu\u015fturucu veya uyar\u0131c\u0131 madde kullan\u0131lmas\u0131n\u0131 alenen \u00f6zendirme ve bu nitelikle yay\u0131n yapma', 'kullanmak i\u00e7in uyu\u015fturucu veya uyar\u0131c\u0131 madde sat\u0131n alma ve bulundurma' su\u00e7lar\u0131ndan tutukland\u0131.\r\n\r\n,\u00dcnl\u00fc isim tutukland\u0131. ,Rap\u00e7i \u015fark\u0131lar\u0131nda uyu\u015fturucu madde kullan\u0131m\u0131n\u0131 \u00f6zendirici s\u00f6zlere ve g\u00f6r\u00fcnt\u00fclere yer verdi\u011fi iddias\u0131yla tutukland\u0131.