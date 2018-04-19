Ünlü isimden Mutlu Kaya'ya büyük vefasızlık

Bir televizyon kanal\u0131ndaki ses yar\u0131\u015fmas\u0131yla tan\u0131nan ve Diyarbak\u0131r'\u0131n Ergani il\u00e7esinde eski erkek arkada\u015f\u0131n\u0131n silahl\u0131 sald\u0131r\u0131s\u0131nda a\u011f\u0131r yaralanan Mutlu Kaya, Beyaz TV ekranlar\u0131nda yay\u0131nlanan S\u00f6ylemezsem Olmaz program\u0131na telefon ba\u011flant\u0131s\u0131yla kat\u0131ld\u0131.\r\n\r\n,.,Sa\u011fl\u0131k durumu hakk\u0131nda bilgi veren Kaya, "Ben 3 y\u0131ld\u0131r evdeyim. \u00c7ok nadiren tedavi g\u00f6rd\u00fcm. Bunlar \u00e7ok k\u0131sa s\u00fcrd\u00fc. \r\n\r\n,Bir\u00e7ok insan benim \u00fczerimden reklam\u0131n\u0131 yapt\u0131 ama hep reklamda kald\u0131. Ben sonradan hep evde oturdum. Yani kand\u0131r\u0131ld\u0131m" dedi.,Sibel Can'\u0131n kendisine yard\u0131m etmedi\u011fini iddia eden Mutlu Kaya, "Sibel Can, yo\u011fun bak\u0131mdayken bir kere geldi, onda da ben uyuyordum. Sonradan Sibel Can, ne arad\u0131 ne de sordu. \r\n\r\n,Kalk\u0131p sanat d\u00fcnyas\u0131nda 'ben yard\u0131m ettim' dedi. Yalan s\u00f6yleminin anlam\u0131 nedir?" ifadelerini kulland\u0131.,Mutlu Kaya, d\u00fcn Anadolu Ajans\u0131'na yapt\u0131\u011f\u0131 a\u00e7\u0131klamada da Cumhurba\u015fkan\u0131 Erdo\u011fan'\u0131n kendisini s\u00fcrekli arad\u0131\u011f\u0131n\u0131 belirterek "Kendisini g\u00f6rmeyi \u00e7ok istiyorum" demi\u015fti.\r\n\r\n