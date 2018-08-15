Ünlü isimden üzücü haber....

\u015eark\u0131c\u0131 Safiye Soyman'\u0131n hayat arkada\u015f\u0131 Faik \u00d6zt\u00fcrk, apar topar hastaneye kald\u0131r\u0131lm\u0131\u015ft\u0131., Faik \u00d6zt\u00fcrk'\u00fcn hastane \u00e7\u0131k\u0131\u015f\u0131nda tekerlekli sandalyede g\u00f6r\u00fcnt\u00fclenmesinin ard\u0131ndan, \u00e7iftten hi\u00e7bir a\u00e7\u0131klama gelmemi\u015fti.\r\n\r\n,\u015eark\u0131c\u0131 Safiye Soyman'\u0131n hayat arkada\u015f\u0131 Faik \u00d6zt\u00fcrk'ten \u00e7arp\u0131c\u0131 bir a\u00e7\u0131klama geldi.,A\u00e7\u0131klamada Faik \u00d6zt\u00fcrk "17 g\u00fcn hastanede kald\u0131m. \u00dczerimden sanki TIR ge\u00e7ti ama yiyecek ekme\u011fim varm\u0131\u015f. Allah beni \u00f6ld\u00fcrmedi" dedi.,.