Ünlü isimle vali birbirine girdi!

HDP'den Tunceli milletvekili aday\u0131 olan ancak se\u00e7ilemeyen Ferhat Tun\u00e7 ise Vali Sonel'in bu payla\u015f\u0131m\u0131n\u0131n alt\u0131na, "Evet Say\u0131n Vali, sayenizde g\u00fcnlerdir Dersim'in b\u00fct\u00fcn a\u011fa\u00e7lar\u0131 \u0131\u015f\u0131l \u0131\u015f\u0131l yan\u0131yor. Dal\u0131nda yuva yapm\u0131\u015f ku\u015fun yuvas\u0131, g\u00f6lgesinde soluklanan kaplumba\u011fan\u0131n evi, s\u00fcmb\u00fcl\u00fcn, nergisin, papatyan\u0131n, ke\u00e7inin, va\u015fa\u011f\u0131n, g\u00fcvercinin hayat buldu\u011fu Dersim'in a\u011fa\u00e7lar\u0131 cay\u0131r cay\u0131r, pardon \u0131\u015f\u0131l \u0131\u015f\u0131l yan\u0131yor. B\u00f6yle plastikten yapay, do\u011fal olmayan \u015feylerle gururlanman\u0131za gerek yok. Seyit R\u0131za Meydan\u0131'nda \u00fc\u00e7 y\u00fcz altm\u0131\u015f derece etraf\u0131n\u0131zda d\u00f6n\u00fc\u015f yap\u0131n ve duman t\u00fcten eserinizi g\u00f6r\u00fcn ve eserinizle gururlan\u0131n. Siz koca valiye do\u011fal olmayan \u015feyler yak\u0131\u015fm\u0131yor" yorumu yapt\u0131.\r\n\r\n,Vali Sonel ve Tun\u00e7 aras\u0131nda, sosyal medyadak\u0131 tart\u0131\u015fma \u015fu \u015fekilde devam etti:\r\n\r\nFerhat Tun\u00e7: Akl\u0131m\u0131z\u0131 sorgulamak yerine emrinizdeki tar\u0131m m\u00fcd\u00fcr\u00fcn\u00fc \u00e7a\u011f\u0131r\u0131p bilgi alman\u0131z daha do\u011fru bir davran\u0131\u015f olur. O \u00f6rt\u00fc deyip basite ald\u0131\u011f\u0131n\u0131z habitatta ka\u00e7 canl\u0131 ya\u015f\u0131yor. \r\n,Ferhat Tun\u00e7: Ali Bo\u011faz\u0131 13 g\u00fcn, Bali Deresi 5 g\u00fcn yand\u0131ktan sonra g\u00f6n\u00fcll\u00fclerin m\u00fcdahalesiyle s\u00f6nd\u00fc. Kutu Deresi 7 g\u00fcnd\u00fcr yan\u0131yor ve s\u00f6nd\u00fcrmeye gidenleri engelliyorsunuz. Demek ki kabul ediyorsunuz Vali Bey. Kutu Deresi, Ali Bo\u011faz\u0131, Bali Deresi'ni bilin\u00e7li yakt\u0131k itiraf\u0131d\u0131r bu.\r\n,Takip\u00e7ilerin \u00e7o\u011fu Vali Tuncay Sonel'i hakl\u0131 bularak, destek niteli\u011finde payla\u015f\u0131mlar yap\u0131p, Tun\u00e7'a tepki g\u00f6sterdi.,.,Ferhat Tun\u00e7'un yapt\u0131\u011f\u0131 yoruma sert bir dille cevap veren Vali Sonel, Tunceli'nin art\u0131k huzur kenti oldu\u011funu belirterek, \u015funlar\u0131 yazd\u0131;\r\n\r\n"Tunceli art\u0131k huzur \u015fehri. Ter\u00f6ristler tek tek etkisiz hale getirilirken, bir yandan da devletimizin \u015fefkatini vatanda\u015flar\u0131m\u0131za g\u00f6steriyoruz. Ba\u015fta istihdam olmak \u00fczere bir\u00e7ok yat\u0131r\u0131m var. \u00d6rt\u00fc alt\u0131 yang\u0131nlara da kontroll\u00fc gerekli m\u00fcdahale yap\u0131yoruz. Provokasyona gerek yok. Ge\u00e7en y\u0131l gelen ara\u00e7 say\u0131s\u0131 720 bin iken bu y\u0131l ilk sekiz ayda 1 milyon 300 bin; oteller dolu, esnaf\u0131m\u0131z memnun, istihdamda sonuncu iken a\u00e7t\u0131\u011f\u0131m\u0131z fabrikalarla ilk 10'a girdik. Virane olan yerler \u00e7i\u00e7ek gibi oldu. Munzur'da art\u0131k baraj de\u011fil, rafting ve do\u011fa sporlar\u0131 yap\u0131l\u0131yor. Yap\u0131lanlar\u0131 vatanda\u015flar\u0131m\u0131z g\u00f6r\u00fcyor ve te\u015fekk\u00fcr ediyor. Sizler gibi akl\u0131 ba\u015fka \u015feylere \u00e7al\u0131\u015fanlar asl\u0131nda g\u00f6r\u00fcyor da i\u015fine gelmiyor."\r\n\r\n\r\n,Vali Tuncay Sonel: Laf ebeli\u011finde \u00fczerinize yok. \u0130\u015finiz g\u00fcc\u00fcn\u00fcz provokasyon. Etkisiz hale getirdi\u011fimiz ter\u00f6ristler k\u0131rm\u0131z\u0131, mavi, turuncu, gri her t\u00fcrl\u00fcs\u00fc \u00e7\u0131k\u0131nca hakl\u0131s\u0131n\u0131z siz de ne yapaca\u011f\u0131n\u0131z\u0131 bilmiyorsunuz. Necmettin \u00f6\u011fretmenimiz, i\u015f\u00e7imiz Mehmet \u00d6zdemir ter\u00f6ristlerce \u015fehit edilirken nerdeydiniz? Ayr\u0131ca hassasiyetinizi ge\u00e7en aylar yol \u00e7al\u0131\u015fmas\u0131 s\u0131ras\u0131nda il \u00f6zel idare personelimiz olup, ter\u00f6ristlerce \u015fehit edilen, al\u0131nteri ile ekme\u011fini kazanan i\u015f\u00e7imiz, dozer operat\u00f6r\u00fcm\u00fcz \u015eehit Mehmet \u00d6zdemir karde\u015fimizde g\u00f6sterdiniz de; biz mi fark etmedik.\r\n\r\n,Vali Sonel ile Ferhat Tun\u00e7 aras\u0131ndaki tart\u0131\u015fmaya \u00e7ok say\u0131da takip\u00e7i de kat\u0131ld\u0131. ,Vali Tuncay Sonel: Provokasyonda \u00fczerinize yok. Ter\u00f6ristleri tek tek etkisiz hale getirince, huzur \u015fehri olunca, virane olan yerler g\u00fczelle\u015fince, Munzur'da do\u011fa sporlar\u0131, fabrikalardan ihracat yap\u0131l\u0131nca, \u00e7ocuklar, ya\u015fl\u0131lar ba\u015fta olmak \u00fczere vatanda\u015flar\u0131n devletimize sevgisi art\u0131nca rahats\u0131z oluyorsunuz. Provokasyonda \u00fczerinize yok...\r\n,Tunceli Valisi Tuncay Sonel sosyal payla\u015f\u0131m sitesi Twitter hesab\u0131ndan belediye taraf\u0131ndan kentte \u0131\u015f\u0131kland\u0131r\u0131lan a\u011fa\u00e7lar\u0131n 3 kare foto\u011fraf\u0131n\u0131, 'Tunceli...A\u011fa\u00e7lar\u0131m\u0131z da \u0131\u015f\u0131l \u0131\u015f\u0131l... Tan\u0131makla ba\u015flar her \u015fey...' s\u00f6zleriyle payla\u015ft\u0131.\r\n\r\n