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Ünlü isimlerden Münir Özkul paylaşımları
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Uzun süredir makineye bağlı olarak yaşayan usta oyuncu Münir Özkul, 93 yaşında hayata gözlerini yumdu.
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