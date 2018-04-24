Ünlü isimlerin askerlik fotoğrafları

\u201cElin O\u011flu\u201d program\u0131yla tan\u0131nan Andrey Polyanin\u2019in, T\u00fcrk vatanda\u015fl\u0131\u011f\u0131na ge\u00e7tikten sonra, askerlik yapm\u0131\u015f.\r\n\r\n,D\u0131\u015fi\u015fleri Bakan\u0131 Mevl\u00fct \u00c7avu\u015fo\u011flu, Afrin operasyonuna payla\u015ft\u0131\u011f\u0131 askerlik foto\u011fraf\u0131yla destek verdi.\r\n\r\n,\u0130\u015fte bedelli, k\u0131sa d\u00f6nem ve uzun d\u00f6nem olarak vatani g\u00f6revlerini tamamlayan \u00fcnl\u00fclerin askerlik foto\u011fraflar\u0131... \r\n\r\n,Oyuncu Mehmet Aslan, Instagram hesab\u0131ndan askerlik foto\u011fraf\u0131n\u0131 payla\u015f\u0131p " Deniz Er E\u011fitim Alay\u0131 \u0130skenderun. Askerlik an\u0131s\u0131 olmayana ger\u00e7ekten \u00fcz\u00fcl\u00fcyorum! (terlik iznim g\u00f6\u011fs\u00fcmde) Hey gidi be... #tbt" notunu d\u00fc\u015ft\u00fc.\r\n\r\n,Miras\u0131n\u0131n b\u00fcy\u00fck bir b\u00f6l\u00fcm\u00fcn\u00fc Mehmet\u00e7ik Vakf\u0131'na ba\u011f\u0131\u015flayan Zeki M\u00fcren'in askerlik y\u0131llar\u0131, Ankara, 1957.\r\n\r\n,Aste\u011fmen Zeki M\u00fcren.Askerli\u011fini 1957-1958 y\u0131llar\u0131nda yedek subay olarak Ankara Piyade Okulu (6 Ay),\u0130stanbul Harbiye Temsil B\u00fcrosu (6 Ay) ve \u00c7ank\u0131r\u0131\u2019da (3 Ay) yapt\u0131.\r\n\r\n,AHMET \u00c7EV\u0130KSene 1999 Kilis'te yapt\u0131m askerli\u011fimi...\u00dclkemin ve devletimin bana ihtiyac\u0131 oldu\u011fu yerde ve g\u00f6revde seve seve yer alaca\u011f\u0131m\u0131 bilmenizi isterim..\u015eehit olan b\u00fct\u00fcn askerlerimize Allah'tan rahmet diliyorum...Son zamanlarda ya\u015fanan olaylardan dolay\u0131 \u00e7ok \u00fczg\u00fcn\u00fcm.\r\n\r\n,\u00dcnl\u00fc oyuncu Altan G\u00f6rd\u00fcm askerlik foto\u011fraf\u0131n\u0131 "Asker olmu\u015ftum piyade" notu ile sosyal medya hesab\u0131nda payla\u015ft\u0131. \r\n\r\n,1986-1988 y\u0131llar\u0131 aras\u0131nda \u0130zmir Narl\u0131dere'de vatani g\u00f6revini yapan \u00fcnl\u00fc \u015fark\u0131c\u0131 Cenk Eren, o g\u00fcnlere ait bir foto\u011fraf\u0131n\u0131 payla\u015farak"Asker olmak, vatani g\u00f6revini yapmak onurdur. 18 ay yapt\u0131k biz de ne mutlu... #tbt ise en alas\u0131ndan" notunu d\u00fc\u015ft\u00fc.\r\n\r\n