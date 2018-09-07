Ünlü isimlerin tuhaf alışkanlıkları şaşırttı!

Hayranl\u0131kla izledi\u011fimiz ve \u015fark\u0131lar\u0131n\u0131 severek dinledi\u011fimiz \u00fcnl\u00fclerin hi\u00e7 bu y\u00f6nlerini biliyor muydunuz? Hayatlar\u0131yla bize \u00f6rnek olan \u00fcnl\u00fclerin, kimi play station tutkunu, kiminin ise tek rakam korkusu var...\r\n, \u0130\u015fte \u00fcnl\u00fc isimlerin tuhaf al\u0131\u015fkanl\u0131klar\u0131...,H\u00fclya Av\u015far\r\n\r\nH\u00fclya Av\u015far, planlama konusunda herkesi cebinden \u00e7\u0131karacak kadar dakik. Planlar\u0131na sad\u0131k kalmak ve ge\u00e7 kalmamak i\u00e7in saatini 5 dakika ileri al\u0131yor. Av\u015far, ayr\u0131ca uzun el ve ayak t\u0131rnaklar\u0131ndan hi\u00e7 ho\u015flanm\u0131yor.\r\n\r\n,Ata Demirer\r\n\r\nAta Demirer tam bir g\u00fcvercin hastas\u0131. Bizzat ilgilendi\u011fi farkl\u0131 cinslerde g\u00fcvercinleri var.\r\n\r\n,Beyaz\u0131t \u00d6zt\u00fcrk\r\n\r\nBeyaz\u0131t \u00d6zt\u00fcrk fas\u0131llar\u0131 \u00e7ok seviyor. \u00d6yle ki evine fas\u0131l ekibi getirtip, kendine \u00f6zel fas\u0131l d\u00fczenliyor.\r\n\r\n,Sezen Aksu\r\n\r\nTarz\u0131 ve yapt\u0131\u011f\u0131 eserlerle ne kadar orijinal bir karaktere sahip oldu\u011funu g\u00f6steren Sezen Aksu, misafirlikte de fark\u0131n\u0131 ortaya koyuyor. Misafirli\u011fe giderken y\u00fcn\u00fcn\u00fc ve \u015fi\u015fini yan\u0131nda g\u00f6t\u00fcr\u00fcyor.\r\n\r\n,Mustafa Sandal\r\n\r\nMustafa Sandal ise tam bir saat tutkunu. Sandal'\u0131n b\u00fcy\u00fck bir saat koleksiyonu var. Ancak \u00fcnl\u00fc pop\u00e7u ge\u00e7ti\u011fimiz g\u00fcnlerde maddi s\u0131k\u0131nt\u0131dan dolay\u0131 bir k\u0131sm\u0131n\u0131 sat\u0131\u015fa \u00e7\u0131karm\u0131\u015ft\u0131.\r\n\r\n,Kadir \u0130nan\u0131r\r\n\r\nKadir \u0130nan\u0131r, genel olarak sevilen hayvanlar\u0131n yan\u0131 s\u0131ra kurba\u011falar\u0131 \u00e7ok seviyor. Evinin bir odas\u0131n\u0131 sadece kurba\u011fa fig\u00fcrl\u00fc objelere ay\u0131r\u0131yor.\r\n\r\n,B\u00fclent Ersoy\r\n\r\nYaln\u0131z kalmak ilgili tak\u0131nt\u0131lar\u0131 olan B\u00fclent Ersoy'un aras\u0131 tek rakamlarla bozuk. Oda numaras\u0131ndan tutun da araba plakas\u0131na kadar tek rakamlara dikkat ediyor.\r\n\r\n,Teoman\r\n\r\n\u00c7ocuk ruhunu asla kaybetmeyen Teoman'\u0131n olduk\u00e7a geni\u015f bir \u00e7izgi roman koleksiyonu var.\r\n\r\n\r\n\r\n,Acun Il\u0131cal\u0131\r\n\r\nRakiplerini yendikten sonra \u00e7ekti\u011fi videolarla s\u0131k s\u0131k g\u00fcndeme gelen Acun Il\u0131cal\u0131, tam bir play station tutkunu.\r\n\r\n