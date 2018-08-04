Ünlü isme beyin kanseri teşhisi kondu! Ameliyat oluyor

Ge\u00e7en sene kanser te\u015fhisi konan \u00fcnl\u00fc isim, yine ayn\u0131 haberi ald\u0131...,Beyin kanseri te\u015fhisi konan \u00fcnl\u00fc modac\u0131 Nur Yerlita\u015f, ameliyat olaca\u011f\u0131n\u0131 belirtti.,Son d\u00f6nemde hayli kilo veren Nur Yerlita\u015f'\u0131n durumundan endi\u015fe eden karde\u015fi, \u00fcnl\u00fc modac\u0131y\u0131 yeniden doktora gitmeye ikna etti.,Hastane \u00e7\u0131k\u0131\u015f\u0131nda Magazin D kameralar\u0131 taraf\u0131ndan g\u00f6r\u00fcnt\u00fclenen \u00fcnl\u00fc modac\u0131, "Pazartesi ameliyat olaca\u011f\u0131m' derken, sa\u011fl\u0131k durumu hakk\u0131nda "\u0130yi olaca\u011f\u0131m" a\u00e7\u0131klamas\u0131n\u0131 yapt\u0131.,\u00dcnl\u00fc isimden k\u00f6t\u00fc haber geldi...,\u00d6zel bir hastaneye muayeneye giden Yerlita\u015f'a gerekli testlerin ard\u0131ndan beyin kanseri te\u015fhisi kondu.,Ge\u00e7ti\u011fimiz y\u0131l meme kanseri te\u015fhisi konan ve acilen ameliyata al\u0131nan Nur Yerlita\u015f'\u0131n hastal\u0131\u011f\u0131 n\u00fcksetti. Beyin kanseri te\u015fhisi konan modac\u0131dan a\u00e7\u0131klama geldi. Yerlita\u015f, ameliyat olaca\u011f\u0131n\u0131 ifade etti.,.