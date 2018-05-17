Ünlü isme büyük şok! Vatandaşlıktan çıkarttılar

\u00dcnl\u00fc isim b\u00fcy\u00fck \u015foku ya\u015fad\u0131!,E\u015fini vatanda\u015fl\u0131ktan \u00e7\u0131kartt\u0131lar.,175 ki\u015finin vatanda\u015fl\u0131\u011f\u0131n\u0131 iptal eden KKTC \u0130\u00e7i\u015fleri Bakanl\u0131\u011f\u0131, gelen tepkiler \u00fczerine vatanda\u015fl\u0131\u011f\u0131 iptal edilenler aras\u0131nda g\u00fcncelleme yapt\u0131.,\u0130\u00e7i\u015fleri Bakan\u0131 Ay\u015feg\u00fcl Baybars, vatanda\u015fl\u0131klar\u0131 iptal edilenlerin isimlerinin yay\u0131mlanmas\u0131 i\u00e7in Resmi Gazete'ye g\u00f6nderildi\u011fini a\u00e7\u0131klad\u0131. ,Vatanda\u015fl\u0131klar\u0131 iptal edilenlere mahkeme yolunun a\u00e7\u0131k oldu\u011funu belirten Baybars, 'istisnai' olarak verilen vatanda\u015fl\u0131klar da incelemelerin s\u00fcrece\u011fini s\u00f6yledi.,2017 \u015eubat ay\u0131nda Bakanlar Kurulu'nun ald\u0131\u011f\u0131 'istisnai yurtta\u015fl\u0131k' karar\u0131yla KKTC vatanda\u015fl\u0131\u011f\u0131na sahip olan Zuhal Topal'\u0131n m\u00fczisyen e\u015fi Korhan Sayg\u0131ner de vatanda\u015fl\u0131\u011f\u0131 iptal edilen isimler aras\u0131nda yer ald\u0131.,.