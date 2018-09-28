Ünlü kebap zinciri, konkordato istedi

Son g\u00fcnlerde \u00f6zellikle ayakkab\u0131 ve in\u015faat firmalar\u0131 ile g\u00fcndeme gelen konkordato ba\u015fvurular\u0131na bir yenisi eklendi. ,\u0130stanbul'da 45 y\u0131l \u00f6nce temeli at\u0131lan Ka\u015f\u0131beyaz Turizm \u0130\u015fletmeleri Sanayi Ve Ticaret A\u015e ile \u015firketin sahipleri Ahmet Ka\u015f\u0131beyaz ve Mehmet Murat Ka\u015f\u0131beyaz i\u00e7in konkordato talep edildi. Bak\u0131rk\u00f6y 1. Ticaret Mahkemesine \u00f6nceki g\u00fcn yap\u0131lan ba\u015fvuru dilek\u00e7esi ile birlikte, sunulan iyile\u015ftirme projesi ile \u015firket i\u00e7in konkordato talep edildi.,Dava ba\u015fvuru dilek\u00e7esinde, \u015firketin mali darbo\u011faza girmesine gerek\u00e7e olarak, ekonomide ya\u015fanan olumsuz geli\u015fmeler gerek\u00e7e g\u00f6sterildi.,\u00dcnl\u00fc kebap zinciri Ka\u015f\u0131beyaz, Bak\u0131rk\u00f6y Ticaret Mahkemesi'ne ba\u015fvurarak konkordato istedi.\r\n,Ka\u015f\u0131beyaz'\u0131n biri Ankara'da 4'\u00fc \u0130stanbul'da olmak \u00fczere 5 restoran\u0131 var. \u00dcnl\u00fc markan\u0131n temeli 45 y\u0131l kadar \u00f6nce, Ahmet Ka\u015f\u0131beyaz taraf\u0131ndan \u0130stanbul Aksaray'da a\u00e7\u0131lan k\u00fc\u00e7\u00fck restoran ile at\u0131lm\u0131\u015ft\u0131. Markan\u0131n bilinirli\u011fi ise, 1986'da Florya'da a\u00e7\u0131lan restoran ile artt\u0131.,Ticaret mahkemesinin onaylad\u0131\u011f\u0131 bu anla\u015fmada alacakl\u0131lar, alacaklar\u0131n\u0131n belli bir b\u00f6l\u00fcm\u00fcnden feragat eder ya da vadesi gelmi\u015f bor\u00e7lar\u0131n vadesi uzatabilirler. H\u00fcrriyet,\u0130flas anla\u015fmas\u0131 veya konkordato bat\u0131k durumdaki \u015firketlerin bor\u00e7lar\u0131n\u0131 kar\u015f\u0131layabilecekleri ko\u015fullar dahilinde \u00f6demek i\u00e7in alacakl\u0131lar\u0131yla yapt\u0131klar\u0131 anla\u015fma. Bu anlam\u0131yla tarihte "Papal\u0131k makam\u0131yla ba\u015fka h\u00fck\u00fcmetler aras\u0131nda yap\u0131lan anla\u015fmalar" i\u00e7in kullan\u0131lm\u0131\u015ft\u0131r.,G\u00fcn\u00fcm\u00fczde ise hukuk ve ekonomi alanlar\u0131nda bat\u0131k durumunda, alacakl\u0131lar\u0131n, alacaklar\u0131n\u0131 belli bir plana g\u00f6re almalar\u0131 i\u00e7in aralar\u0131nda yapt\u0131klar\u0131 s\u00f6zle\u015fme anlam\u0131nda kullan\u0131lmaktad\u0131r. T\u00fcrk\u00e7eye iflas anla\u015fmas\u0131 olarak ge\u00e7en konkordato, bor\u00e7lunun, alacakl\u0131lar\u0131n\u0131n \u00fc\u00e7te ikisiyle anla\u015farak bor\u00e7lar\u0131n\u0131n en az yar\u0131s\u0131n\u0131 \u00f6demesi ve kalan\u0131n\u0131 da \u00f6deme plan\u0131na ba\u011flamas\u0131d\u0131r.