Ünlü manken dini inancını açıkladı, sosyal medya yıkıldı

Eski manken ve oyuncu Tar\u0131k Tarcan yapt\u0131\u011f\u0131 a\u00e7\u0131klamalarla sosyal medyada \u00e7ok konu\u015fuldu. Tarcan dini inanc\u0131n\u0131 a\u00e7\u0131klayarak, "Art\u0131k deist oldum" dedi.,\u00dcnl\u00fc manken dini inanc\u0131n\u0131 a\u00e7\u0131klad\u0131, sosyal medya y\u0131k\u0131ld\u0131,Eski manken ve oyuncu Tar\u0131k Tarcan, Posta'ya verdi\u011fi s\u00f6yle\u015fide \u00e7arp\u0131c\u0131 ifadeler kulland\u0131. Tarcan'\u0131n s\u00f6yle\u015fisinden sat\u0131rba\u015flar\u0131 \u015f\u00f6yle:,\u00c7ok iyi g\u00f6zlem yapar\u0131m. Trump diye bir ruh hastas\u0131 \u00e7\u0131kt\u0131. Trump, hi\u00e7bir ahlaki de\u011feri tan\u0131m\u0131yor. Her \u015feyi para \u00fczerine kuruyor. \u0130stedi\u011fi her \u015feyi fa\u015fist\u00e7e yap\u0131yor. Bak\u0131n ben Bozburun'da ya\u015f\u0131yorum. Herkes birbirine miras y\u00fcz\u00fcnden k\u00fcsm\u00fc\u015f. Kendi akrabalar\u0131mda bile bu var. Ayn\u0131 annenin s\u00fct\u00fcn\u00fc emiyorsun ama i\u015fin i\u00e7ine para girince k\u00fcs\u00fcl\u00fcyor. ,\u00dclkemizde de her \u015feyi bozdular. Bizim de her \u015feyimizi bozdular. Ben iyimser de\u011filim. Art\u0131k deist oldum",\u00c7ok paralar kazanmad\u0131m. \u015eerefimle ya\u015fayacak paray\u0131 kazanmay\u0131 \u00f6l\u00e7\u00fc edindim. Onu da becerdim. Ayda yakla\u015f\u0131k 1.500 lira harc\u0131yorum. ,Cebimde 50 lirayla geziyorum. Evim, arabam, k\u00fc\u00e7\u00fck bir teknem var. Her \u015feyim var ama k\u00fc\u00e7\u00fck.,B\u00fcy\u00fck bedeller \u00f6dedim ben bu sekt\u00f6rde. Koku\u015fmu\u015fluk diz boyuydu. Yak\u0131\u015f\u0131kl\u0131, sa\u011fl\u0131kl\u0131, boylu boslu, spor altyap\u0131l\u0131 insanlar\u0131z. \u0130\u00e7inde a\u015fk, sevgi, sayg\u0131 olmayan \u00e7ok insanla kar\u015f\u0131la\u015f\u0131yorsun. 60 ya\u015f\u0131na geldim. Birka\u00e7 kez evlili\u011fin ucundan d\u00f6nd\u00fcm. Evlenemez oldum. \u00c7\u00fcnk\u00fc inanc\u0131m\u0131 kaybettim."