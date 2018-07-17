Ünlü manken evinde ölü bulundu

Son foto\u011fraf\u0131n\u0131 sosyal medyadan 9 g\u00fcn \u00f6nce payla\u015fan eski manken Annabelle Neilson'\u0131n cesedinin 5 g\u00fcn sonra bulundu\u011fu haberi \u015foke etti.\r\n,Moda d\u00fcnyas\u0131n\u0131n zirve ismi Alexander McQueen'in en yak\u0131n arkada\u015f\u0131 olan Neilson, ayn\u0131 zamanda McQueen'in ilham perilerinden biriydi. ,Neilson, ayr\u0131ca efsanevi modac\u0131y\u0131 intihar etmeden \u00f6nce g\u00f6ren son ki\u015fiydi.\r\n\r\n,\u00dcnl\u00fc model, sosyal medyadan son payla\u015f\u0131m\u0131n\u0131 8 Temmuz tarihinde yapm\u0131\u015ft\u0131. Neilson, o tarihte eski sevgilisi Edward Spencer Churchill'in d\u00fc\u011f\u00fcn\u00fcne kat\u0131lm\u0131\u015ft\u0131.Uyu\u015fturucuya d\u00fc\u015fk\u00fcnl\u00fc\u011f\u00fcyle tan\u0131nan sansasyonel model, Nat Rothschild'in ilk e\u015fiydi ve ikili 1994-1997 y\u0131llar\u0131 aras\u0131nda evli kalm\u0131\u015ft\u0131.\r\n,Bir d\u00f6nemin en pop\u00fcler mankenlerinden Annabelle Neilson, evinde \u00f6l\u00fc bulundu.Annabella Neilson'\u0131n bir arkada\u015f\u0131, \u0130ngiltere'nin ba\u015fkenti Londra'daki Chelsea semtinde yer alan evine girdi, cesetle kar\u015f\u0131la\u015f\u0131nca polisi arad\u0131. 49 ya\u015f\u0131ndaki modelin cesedinin be\u015f g\u00fcnd\u00fcr evde oldu\u011fu ortaya \u00e7\u0131kt\u0131.\r\n\r\n