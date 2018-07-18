Ünlü manken hastaneye kaldırıldı

Kolunda serum oldu\u011fu g\u00f6r\u00fcnen manken, bu payla\u015f\u0131ma "Atina yerine hastaneye u\u00e7tum, tonsilit (Bademcik \u0130ltihab\u0131) olmu\u015fum" notunu d\u00fc\u015ft\u00fc.\r\n\r\n,\u00dcnl\u00fc manken Deniz Akkaya, Atina yolcu\u011fu s\u0131ras\u0131ndan rahats\u0131zlanarak hastaneye kald\u0131r\u0131ld\u0131.,Ge\u00e7en g\u00fcn Atina'ya gidece\u011fini a\u00e7\u0131klayan Deniz Akkaya, sosyal medya hesab\u0131ndan hastanede kald\u0131r\u0131ld\u0131\u011f\u0131n\u0131 duyurdu.\r\n\r\n,Deniz Akkaya, 3 A\u011fustos 1977 tarihinde \u0130stanbul'da do\u011fdu. Aslen Kayserilidir. ,Y\u0131ld\u0131r\u0131m Mayruk, Cemil \u0130pek\u00e7i gibi, sekt\u00f6r\u00fcn \u00fcnl\u00fc ki\u015fi ve markalar\u0131yla defile, tan\u0131t\u0131m ve organizasyonlarda \u00e7al\u0131\u015ft\u0131. ,Defile ve modelli\u011fin yan\u0131 s\u0131ra dizi oyunculu\u011fu ve sunuculuk da yapan Akkaya, Okan Bay\u00fclgen, Erdal Acar, Ali R\u0131za \u00d6zderici, Murat Aslan, U\u011fur Kozano\u011flu, Koray Kasap, Murat Cevahir, G\u00f6khan \u00c7il, Teoman, Y\u0131lmaz Erdo\u011fan, Faik Ergin, Berent Aydemir, Mehmet S\u00f6\u011f\u00fctl\u00fco\u011flu, Levent Penso, Ali Din\u00e7er, Ferda An\u0131l Yark\u0131n, A\u015fk\u0131n Topallar, Yavuz Bing\u00f6l, Engin Yakut, Kargo Koray, Alican Ulusoy, \u0130gal Erba\u015f, Emre Ergani, Cem Y\u0131lmaz, Tamer Karada\u011fl\u0131, Borsac\u0131 Volkan Ak\u00e7\u0131ray gibi \u00fcnl\u00fc isimlerle ya\u015fad\u0131\u011f\u0131 a\u015fklarla uzun s\u00fcre g\u00fcndemde kald\u0131.\r\n\r\n,Ayn\u0131 sene d\u00fczenlenen "Miss Grace of the World" yar\u0131\u015fmas\u0131nda da d\u00f6rd\u00fcnc\u00fc se\u00e7ildi.Deniz Akkaya, 1996 y\u0131l\u0131nda \u015fark\u0131c\u0131 Nihat Do\u011fan'\u0131n "Ma\u00e7oyum Ben" klibinde oynam\u0131\u015ft\u0131r.\r\n, Akkaya sosyal medya hesab\u0131ndan bademciklerinin iltihap kapt\u0131\u011f\u0131n\u0131 s\u00f6yledi.\r\n,\u00dcnl\u00fc isim hastaneye kald\u0131r\u0131ld\u0131.,\u0130lkokul e\u011fitimini Faik Re\u015fit Onat \u0130lkokulu'nda tamamlayan Denizz Akkaya, ortaokulu Bilge Kaan Lisesi'nde, liseyi de Semiha \u015eakir Lisesi'nde bitirdi.\r\n,Lise e\u011fitiminden sonra \u0130stanbul \u00dcniversitesi Amerikan Dili ve Edebiyat\u0131 b\u00f6l\u00fcm\u00fcn\u00fc kazanan Akkaya, mankenlik kariyerine 1997'de "birincili\u011fi ile ba\u015flad\u0131. ,K\u00f6t\u00fc haber az \u00f6nce geldi.