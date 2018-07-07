Ünlü mankenden şaşırtan hareket! 3 TL için bakın ne yaptı...

G\u00f6lt\u00fcrkb\u00fck\u00fc'nde kald\u0131\u011f\u0131 otelden taksiye binen 39 ya\u015f\u0131ndaki sunucu, yakla\u015f\u0131k 2 kilometre uzakl\u0131ktaki Flamm Beach'e gitti. ,\u00dcnl\u00fc modelle ailesi beach'e vard\u0131\u011f\u0131nda taksimetrede 12 lira yazmas\u0131na ra\u011fmen taksici iddiaya g\u00f6re 15 lira istedi. ,Taksicinin fazla \u00fccret istemesi \u00fczerine \u015eikel'in duruma itiraz etti\u011fi \u00f6\u011frenildi.\r\n \r\n, \u015eikel, "Ben sonu\u00e7ta \u015fof\u00f6r\u00fcm. Bana 15 lira almam s\u00f6ylendi" diyerek fazladan 3 lira talep eden taksiciye \u00e7\u0131k\u0131\u015ft\u0131. ,"Taksimetrede yazan\u0131 g\u00f6r\u00fcyoruz. Kafan\u0131za g\u00f6re \u00fccreti mi art\u0131r\u0131yorsunuz?" diyerek sinirlenen \u015eikel'in 12 liral\u0131k taksi paras\u0131n\u0131 \u00f6deyip \u015fiddetle ara\u00e7tan indi\u011fi iddia edildi.,.