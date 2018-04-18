Ünlü marketten muz aldı, içinden çıkan şoke etti

Marketten muz ald\u0131, i\u00e7inden \u00e7\u0131kan \u015foke etti\r\n,.,\u0130ngiltere'de ya\u015fayan 67 ya\u015f\u0131ndaki kad\u0131n, \u00fcnl\u00fc market zinciri ALDI'den bir paket muz ald\u0131.,Linda Pollard isimli kad\u0131n, i\u00e7inde 5 adet muz bulunan kilitli paketin i\u00e7inden kocaman bir akrep \u00e7\u0131kmas\u0131 \u00fczerine markete giderek \u015fikayet\u00e7i oldu.,S\u00fcpermarket zinciri ise \u00f6z\u00fcr dikeyerek kad\u0131na iyi niyet g\u00f6stergesi olarak 10 sterlin de\u011ferinde bir kupon verdi.,Olay\u0131 ara\u015ft\u0131ran uzmanlar, muz paketinin i\u00e7inden \u00e7\u0131kan\u0131n muzlar\u0131n geldi\u011fi Orta Amerika'daki Belize'de yayg\u0131n olan bir Slenderbrown tipi bir akrep oldu\u011funu a\u00e7\u0131klad\u0131lar. \r\n\r\n,Ayr\u0131ca akrebin zehirli bir t\u00fcr oldu\u011fu da ifade edildi.,Pollard korkusunu hala \u00fczerinden atamad\u0131\u011f\u0131n\u0131 ve evde ikinci bir akrep olmas\u0131 ihtimalini d\u00fc\u015f\u00fcnd\u00fc\u011f\u00fc i\u00e7in s\u00fcrekli bir yerleri kontrol etmeye ba\u015flad\u0131\u011f\u0131n\u0131 s\u00f6yledi.\r\n\r\n