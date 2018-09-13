Ünlü Modacı Nur Yerlitaş, ameliyat sonrası ilk kez görüntülendi

Ge\u00e7ti\u011fimiz ay beynindeki kitle nedeniyle ameliyat olan \u00fcnl\u00fc modac\u0131 Nur Yerlita\u015f, ameliyat sonras\u0131 ilk kez g\u00f6r\u00fcnt\u00fclendi.\r\n,Ge\u00e7ti\u011fimiz ay beynindeki kitle nedeniyle ameliyat olan \u00fcnl\u00fc modac\u0131 Nur Yerlita\u015f, ameliyat sonras\u0131 ilk kez g\u00f6r\u00fcnt\u00fclendi. \r\n,Arkada\u015flar\u0131yla birlikte objektiflere poz veren Nur Yerlita\u015f'\u0131n k\u0131sa sa\u00e7lar\u0131 sosyal medyada olay oldu. \r\n,Modac\u0131 Nur Yerlita\u015f'\u0131n ameliyat\u0131 Ac\u0131badem Altunizade Hastanesi Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzman\u0131 Prof. Dr. Necmettin Pamir ve ekibi taraf\u0131ndan ger\u00e7ekle\u015ftirilmi\u015fti. ,Bundan sonraki s\u00fcre\u00e7te; gerek patoloji sonu\u00e7lar\u0131 gerekse ameliyat sonras\u0131 filmler de\u011ferlendirilerek tedavi i\u00e7in bir yol haritas\u0131 \u00e7izilecek" demi\u015fti.\r\n,Takip\u00e7ileri Yerlita\u015f'a ge\u00e7mi\u015f olsun dileklerini yorumlar\u0131yla iletti.\r\n,Nur Yerlita\u015f'\u0131n k\u0131sa sa\u00e7lar\u0131 sosyal medyada \u00e7ok konu\u015fuldu.\r\n,Ba\u015fhekim Prof. Dr. \u00c7a\u011flar \u00c7uhadaro\u011flu, Yerlita\u015f'\u0131n beyninde bir problem g\u00f6rd\u00fcklerini ifade ederek, "B\u00f6l\u00fcm Ba\u015fkan\u0131m\u0131z Prof. Dr. Necmettin Pamir taraf\u0131ndan bug\u00fcn, beynindeki kitleyi \u00e7\u0131karmak \u00fczere ameliyat etti, Ameliyat sonras\u0131 durumu iyi olan Nur Han\u0131m uyand\u0131 ve konu\u015fabiliyor. Halen yo\u011fun bak\u0131mda\r\n