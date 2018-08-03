Ünlü modacı Nur Yerlitaş'tan kötü haber! Acil ameliyata alınacak

\u00dcnl\u00fc modac\u0131 Nur Yerlita\u015f'tan k\u00f6t\u00fc haber! ,Acil ameliyata al\u0131nacak,\u00dcnl\u00fc modac\u0131 Nur Yerlita\u015f, aniden hastalan\u0131p hastaneye kald\u0131r\u0131ld\u0131. ,Tedavisi yap\u0131lan Nur Yerlita\u015f'\u0131n beyninde \u00fc\u00e7 tane ura rastland\u0131. \r\n\r\n,Modac\u0131 acilen ameliyata al\u0131nacak.\r\n\r\n,Daha \u00f6nce g\u00f6\u011fs\u00fcnde kitleye rastlanan ve kanser te\u015fhisi konulan Nur Yerlita\u015f'tan bir k\u00f6t\u00fc haber daha geldi. ,Yerlita\u015f, beyninde \u00fc\u00e7 urun \u00e7\u0131kmas\u0131 nedeniyle ameliyata al\u0131nacak.\r\n\r\n,BEYN\u0130NDE \u00c7IKAN URDAN DOLAYI AMEL\u0130YATA ALINACAK\r\n\r\n,Yerlita\u015f, daha \u00f6nce doktora gitmi\u015f, muayene s\u0131ras\u0131nda g\u00f6\u011fs\u00fcnde kitleye rastlanm\u0131\u015ft\u0131. ,Meme kanseri oldu\u011fu ortaya \u00e7\u0131kan Yerlita\u015f Maslak Ac\u0131badem Hastanesi'nde operasyon ge\u00e7irmi\u015fti. ,Ancak \u00fcnl\u00fc modac\u0131 bu kez debeyninde \u00e7\u0131kan urdan dolay\u0131 tekrar ameliyata al\u0131nacak.\r\n\r\n,\r\nSon d\u00f6nemde verdi\u011fi kilolarla dikkat \u00e7eken Nur Yerlita\u015f apar topar G\u00f6ztepe Ac\u0131badem Hastanesi'ne kald\u0131r\u0131ld\u0131 ve \u00e7ok \u00f6nemli bir ameliyata al\u0131nacak. ,Maalesef beyninde \u00fc\u00e7 ur birden \u00e7\u0131kt\u0131\u011f\u0131 ve pazartesi g\u00fcn\u00fc G\u00f6ztepe Ac\u0131badem Hastanesi'nde \u00e7ok \u00f6nemli bir ameliyata al\u0131nacak.