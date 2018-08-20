Ünlü müzisyen hayatını kaybetti

M\u00fczisyenli\u011finin yan\u0131 s\u0131ra ressam, \u00e7evirmen ve yazar olan Turgut Berkes, 1953\u2019te \u0130zmir\u2019de do\u011fdu. Berkes, TED Ankara Koleji ve Bournemouth and Poole College of Art mezunuydu. 1989\u2019da M\u00fczisyen Fuat G\u00fcner\u2019le d\u00f6neminin en geli\u015fmi\u015f st\u00fcdyosu FT Recording Studios\u2019u kurana kadar radyo programc\u0131l\u0131\u011f\u0131, k\u00fct\u00fcphanecilik, gazetecilik ve \u00e7evirmenlik yapt\u0131.\r\n\r\n,T\u00fcrkiye\u2019deki rock m\u00fczi\u011fin \u00f6nemli isimlerinden Turgut Berkes, 65 ya\u015f\u0131nda hayat\u0131n\u0131 kaybetti.\r\n,Berkes ayr\u0131ca Mo\u011follar'\u0131n seslendirdi\u011fi "Bir \u015fey yapmal\u0131" \u015fark\u0131s\u0131n\u0131n da s\u00f6z yazar\u0131yd\u0131.\r\n\r\n,2007\u2019den sonra Bodrum\u2019da ya\u015famaya ba\u015flayan Berkes son y\u0131llar\u0131nda \u015fark\u0131 yazmaya ve \u00e7eviri yapmaya devam etti.\r\nBerkes, son olarak T\u00fcrk rock grubu Pentagram\u2019\u0131n klibinde de rol alm\u0131\u015ft\u0131.\r\n,\u00dcnl\u00fc m\u00fczisyenden k\u00f6t\u00fc haber!