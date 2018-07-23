Ünlü otelde boğazını kestiler

\u015eehrin merkezindeki otelde g\u00fcnd\u00fcz saatleri...\r\n,Odalardan birinden \u00e7\u0131\u011fl\u0131klar y\u00fckseliyor.\r\n,Hilton Oteli'nin koridoruna beyaz elbisesi kana bulanm\u0131\u015f bir kad\u0131n \u00e7\u0131k\u0131yor.\r\n,Bir g\u00f6rg\u00fc tan\u0131\u011f\u0131, "\u0130nliyordu ve \u00e7\u0131\u011fl\u0131k at\u0131yordu. Bo\u011fazdaki kesik 6-7 santim vard\u0131" s\u00f6zleriyle tan\u0131k oldu\u011fu deh\u015feti anlatt\u0131.\r\n,\u0130ngiltere Manchester'daki d\u00f6rt y\u0131ld\u0131zl\u0131 Hilton otelinde bo\u011faz\u0131 kesilen kad\u0131n, 30'lu ya\u015flar\u0131nda.\r\n,Kurban, bilinci a\u00e7\u0131k bir \u015fekilde ambulansa konuldu.\r\n,Ve hastaneye yeti\u015ftirildi.\r\n,Olay\u0131n duyulmas\u0131yla \u00e7ok say\u0131da polis arac\u0131 otele geldi. Sokaklar bir anda sivil ve resmi polislerle doldu.\r\n,Manchester Eveningn News, a\u011f\u0131r silahl\u0131 polislerin otel ve otopark aras\u0131nda ko\u015fturdu\u011funu bildirdi.\r\n,G\u00f6zalt\u0131na al\u0131nan kad\u0131nlardan biri pijamas\u0131yla polis arac\u0131na bindirildi, elleri kelep\u00e7eliydi.\r\n,Di\u011fer kad\u0131n ise beyaz ti\u015f\u00f6rt ve kot pantolonluydu.\r\n,Polis, g\u00f6zalt\u0131na al\u0131nan erkekleri de kelep\u00e7eli halde araca g\u00f6t\u00fcrd\u00fc.\r\n