Ünlü oyuncu 2 aydır kayıp! Hayranları endişeli

X - Men filmi ile d\u00fcnya \u00e7ap\u0131nda \u00fcnlenen \u00c7inli y\u0131ld\u0131z Fan Bingbing'in iki ayd\u0131r ortal\u0131kta g\u00f6z\u00fckmemesi "kay\u0131p m\u0131?" sorular\u0131n\u0131 g\u00fcndeme getirdi.\r\n,Oyunculuk, modellik ve \u015fark\u0131c\u0131l\u0131k yapan 36 ya\u015f\u0131ndaki Fan Bingbing, ge\u00e7ti\u011fimiz aylarda vergi ka\u00e7\u0131rmakla su\u00e7lanm\u0131\u015ft\u0131.\r\n\r\n,\u00dcnl\u00fc oyuncunun yetkililerle ba\u015f\u0131n\u0131n derde girmi\u015f olabilece\u011finden endi\u015fe ediliyor. \r\n\r\n,Bir di\u011fer iddia ise, 2018 \u00c7in Film ve Televizyon Y\u0131ld\u0131zlar\u0131 Sosyal Sorumluluk Raporu'nda 0 puan alan y\u0131ld\u0131z\u0131n olumsuz sonu\u00e7lar do\u011furacak davran\u0131\u015flarda bulundu\u011fu gerek\u00e7esiyle ba\u015f\u0131n\u0131n h\u00fck\u00fcmet yetkilileriyle derde girebilmi\u015f olabilece\u011fi. \r\n\r\n,En son Temmuz ay\u0131 ba\u015f\u0131nda g\u00f6r\u00fcnt\u00fclenen y\u0131ld\u0131z\u0131n ajans\u0131 bu iddialar\u0131 reddetse de oyuncunun nerede oldu\u011funa dair net bir a\u00e7\u0131klama yapmay\u0131 reddediyor.\r\n\r\n,Bingbing, T\u00fcrkiye ve d\u00fcnyada X-Men serisi ile \u00fcnlenmi\u015fti.\r\n\r\n\r\n,Y\u0131ld\u0131z oyuncunun Jessica Chastain, Penelope Cruz, Marion Cotillard ile ba\u015frollerini payla\u015faca\u011f\u0131 355'te yer almas\u0131 bekleniyordu.\r\n,.