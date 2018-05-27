Ünlü oyuncu Arda Öziri motosiklet kazasında hayatını kaybetti

Oyuncu Arda \u00d6ziri bu sabah ge\u00e7irdi\u011fi motosiklet kazas\u0131nda hayat\u0131n\u0131 kaybetti.\r\n,Dirili\u015f'in \u00fcnl\u00fc ismi ge\u00e7irdi\u011fi trafik kazas\u0131nda hayat\u0131n\u0131 kaybetti.,Kaza sonras\u0131 \u00dcmraniye E\u011fitim ve Ara\u015ft\u0131rma Hastanesi'ne getirilen Arda \u00d6ziri, yap\u0131lan m\u00fcdahaleleri ra\u011fmen hayat\u0131n\u0131 kaybetti.\r\n\r\n,Oyuncu, Dirili\u015f Ertu\u011frul dizisinde rol al\u0131yordu.,T\u00fcrk dizi ve sinema oyuncusu Arda \u00d6ziri, 14 Eyl\u00fcl 1978\u2019de do\u011fdu. Aslen \u0130zmirli olan oyuncu, Dokuz Eyl\u00fcl \u00dcniversitesi G\u00fczel Sanatlar Fak\u00fcltesi Oyunculuk b\u00f6l\u00fcm\u00fcn\u00fc bitirdi. M\u00fczikle de i\u00e7 i\u00e7e olan Arda \u00d6ziri, ayn\u0131 zamanda anemi grubunda vokaldir.\r\n\r\n,\u2022 A\u015fk\u0131n Bedeli - Poyraz (2013-2015)\r\n\u2022 \u0130nsan Aldand\u0131 - G\u00fcven (2009)\r\n\u2022 Son \u0130stasyon - Burak (2010)\r\n\u2022 Farkl\u0131 Desenler - Komiser Aziz (2011-2012)\r\n\u2022 Farkl\u0131 Boyut (2009)\u2022 Akasya Dura\u011f\u0131 - Ba\u015fkomiser Yard\u0131mc\u0131s\u0131 Tolga(2010-2011)\r\n\u2022 Cemile - Kaan (2006)\r\n\u2022 Dolunay - Erdem (2005)\u2022 Kandil (2005)\r\n\u2022 Memleket Hikayeleri - Irma\u011f\u0131n Ald\u0131\u011f\u0131 Gelin (2005)\r\n\u2022 B\u00fcy\u00fck Umutlar - \u00d6zg\u00fcr (2004)\u2022 Ah Be \u0130stanbul (2004)\r\n\u2022 Kamp\u00fcsistan - Yi\u011fit (2003)\u2022 Esta\u011ffurullah Yoku\u015fu (2003)\r\n\u2022 Asmal\u0131 Konak - Haluk (2002)\r\n\u2022 K\u0131nal\u0131 Kar (2002)\r\n\u2022 Yedi Numara (2000)\r\n\u2022 Dad\u0131 (2000)\u2022 Ruhsar (1997)\r\n\r\n