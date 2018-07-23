Ünlü oyuncu trafik kazası geçirdi | Can Gürzap kimdir? ( Can Gürzap yaşıyor mu?)

Gece yar\u0131s\u0131 k\u00f6t\u00fc haber geldi.,Sakarya'n\u0131n Sapanca il\u00e7esinde kar\u015f\u0131dan kar\u015f\u0131ya ge\u00e7erken motosikletin \u00e7arpt\u0131\u011f\u0131 G\u00fcrzap ile s\u00fcr\u00fcc\u00fc yaraland\u0131. Can G\u00fcrzap kimdir?\r\n,Tiyatro ve dizi oyuncusu Can G\u00fcrzap, Sakarya'n\u0131n Sapanca il\u00e7esinde motosikletin \u00e7arpmas\u0131 sonucu yaraland\u0131. Al\u0131nan bilgiye g\u00f6re, Sapanca il\u00e7esi \u015eehit Cevdet Ko\u00e7 Caddesi \u00fczerinde otomobilini b\u0131rakan G\u00fcrzap'a, yolun kar\u015f\u0131s\u0131na ge\u00e7ti\u011fi s\u0131rada Kocaeli istikametine giden Suriye uyruklu F.H'nin (21) kulland\u0131\u011f\u0131 plakas\u0131z motosiklet \u00e7arpt\u0131. Yaralanan G\u00fcrzap, olay yerine \u00e7a\u011fr\u0131lan 112 Acil Servis ekiplerince Sapanca Devlet Hastanesi'ne kald\u0131r\u0131ld\u0131.G\u00fcrzap, burada yap\u0131lan m\u00fcdahalenin ard\u0131ndan Sakarya E\u011fitim ve Ara\u015ft\u0131rma Hastanesi'ne sevk edildi.Bu arada kazada yaralanan motosiklet s\u00fcr\u00fcc\u00fcs\u00fc de ayn\u0131 hastanede tedavi alt\u0131na al\u0131nd\u0131.Can G\u00fcrzap kimdir? Can G\u00fcrzap ya\u015f\u0131yor mu?\r\n\r\n,Can G\u00fcrzap, sinema, tiyatro ve dizi oyuncusu, yazar, e\u011fitmen. \u0130lk tiyatro e\u011fitimini, kendisi gibi sanat\u00e7\u0131 olan babas\u0131 Re\u015fit G\u00fcrzap'tan alan sanat\u00e7\u0131, 1962'de Kad\u0131k\u00f6y Maarif Koleji'ni bitirdikten sonra, 1963 y\u0131l\u0131nda ba\u015flad\u0131\u011f\u0131 5 y\u0131ll\u0131k Ankara Devlet Konservartuar\u0131 Tiyatro B\u00f6l\u00fcm\u00fc'n\u00fc 1968 y\u0131l\u0131nda bitirdi ve Milli E\u011fitim Bakanl\u0131\u011f\u0131'n\u0131n verdi\u011fi bursla Londra'da Central School of Speech and Drama'da hem oyuncu e\u011fitmenli\u011fi , ses nefes ve konu\u015fma e\u011fitimi ile \u00e7ok yo\u011fun bir \u015fekilde reji e\u011fitimi g\u00f6rd\u00fc. 1970 y\u0131l\u0131nda T\u00fcrkiye'ye d\u00f6nd\u00fckten sonra Ankara Devlet Konservatuar\u0131 Tiyatro B\u00f6l\u00fcm\u00fcnde \u00f6\u011fretmen, Devlet Tiyatrosunda da oyuncu ve y\u00f6netmen olarak \u00e7al\u0131\u015fmaya ba\u015flad\u0131. 1978 y\u0131l\u0131nda \u0130stanbul Devlet Tiyatrosu kurucu m\u00fcd\u00fcrl\u00fc\u011f\u00fcne atand\u0131. Ayn\u0131 zamanda \u0130stanbul Devlet Konservatuar\u0131 Tiyatro B\u00f6l\u00fcm\u00fc'n\u00fcn kurulu\u015funda yer ald\u0131 ve \u00f6\u011fretmen olarak derslere girdi Bu okulda 3 y\u0131l \u00f6\u011fretmenlik yapt\u0131. Tiyatro m\u00fcd\u00fcrl\u00fc\u011f\u00fc g\u00f6revi 1980 y\u0131l\u0131na kadar s\u00fcrd\u00fc. 1983 y\u0131l\u0131nda Turgut \u00d6zakman zaman\u0131nda yeniden bu g\u00f6reve atand\u0131 ve 1986 y\u0131l\u0131nda tekrar ayr\u0131ld\u0131. TRT'de radyoya bir\u00e7ok radyo tiyatrosu haz\u0131rlad\u0131.\r\n,Ankara Devlet Konservartuar\u0131 Tiyatro B\u00f6l\u00fcm\u00fc Konservatuvar 4. s\u0131n\u0131f \u00f6\u011frencisiyken Ankara Devlet Tiyatrosu'ndaC\u00fcneyt G\u00f6k\u00e7er'in ba\u015f rol vermesiyle Sevgi Sanl\u0131'n\u0131n "Menek\u015fe Yapra\u011f\u0131ndan \u0130ncinen K\u0131z" adl\u0131 oyunda ( sonradan evlenece\u011fi)Arsen G\u00fcrzap'la beraber ve 5. S\u0131n\u0131fta da G\u00fcng\u00f6r Dilmen'nin "Akad'\u0131n Yay\u0131" adl\u0131 oyunda ba\u015frol oynad\u0131.1990 y\u0131l\u0131nda; do\u011fru, g\u00fczel, etkileyici konu\u015fma e\u011fitimi veren "Dialog" adl\u0131 okulun kurulu\u015funda yer ald\u0131.\r\n\r\n\r\n,\u00c7evirmenlik ve senaryo yazarl\u0131\u011f\u0131 da yapan sanat\u00e7\u0131, Halen kurucusu oldu\u011fu Dialog sunuculuk ve dil okulu'nda g\u00f6rev yapmakta, Devlet Tiyatrolar\u0131nda 40'a yak\u0131n oyunda y\u00f6netmen ve oyuncu olarak g\u00f6rev alan Can G\u00fcrzap, 1968 y\u0131l\u0131ndan bug\u00fcne kadar pek \u00e7ok tv oyunu, sinema ve dizi filmlerde rol almaktad\u0131r\r\n\r\n,Ocak 2009 da "\u00e7a\u011fa uygun, insan\u0131 anlatacak g\u00fcncel oyunlar\u0131n sahnelenece\u011fi" "T\u0130YATRO D\u0130ALOG" ad\u0131n\u0131 verdi\u011fi kendi tiyatrosunu kurdu.\r\n\r\n,Sanat\u00e7\u0131, 2004 y\u0131l\u0131nda Kad\u0131k\u00f6y Maarif Koleji ve Anadolu Lisesi Mezunlar Derne\u011fi taraf\u0131ndan Kristal Mart\u0131 \u00f6d\u00fcl\u00fcne lay\u0131k bulunmu\u015ftur.\r\n\r\n,Bir Avu\u00e7 Deniz \u2013 2011\r\nGelecekten Bir G\u00fcn \u2013 2009\r\nKurtlar Vadisi Pusu -2007\r\nA\u015fk Beklemez - 2006\r\nR\u00fcyalarda Bulu\u015furuz - 2006\r\nHalk D\u00fc\u015fman\u0131 - 2004\r\nA\u015fk\u0131m\u0131zda \u00d6l\u00fcm Var - 2004\r\nSeni Ya\u015fataca\u011f\u0131m - 2002\r\nA\u015fk ve Gurur - 2002\r\nBeyaz Yalanlar - 2000\r\nYorgun \u00d6l\u00fcm - 1994\r\nBir A\u015fk U\u011fruna - 1994\r\nYorgun Sava\u015f\u00e7\u0131 - 1993\r\nA\u011fr\u0131'ya D\u00f6n\u00fc\u015f - 1993\r\n\u0130lk A\u015fk - 1991\r\nAte\u015ften G\u00fcnler - 1987\r\nYang\u0131n - 1984\r\nMetres - 1983\r\nKartallar Y\u00fcksek U\u00e7ar - 1983\r\nYorgun Sava\u015f\u00e7\u0131 - 1979\r\nYa\u015fam Kavgas\u0131 - 1978\r\nS\u0131r\u00e7a K\u00fcmes \u2013 1977,Akvaryum\r\nAndromak\r\nYanl\u0131\u015fl\u0131klar Komedyas\u0131\r\nAlt\u0131 Ki\u015fi Yazar\u0131n\u0131 Ar\u0131yor\r\nYalanc\u0131\r\nEvlili\u011fe Gelince\r\nTango\r\nKahv