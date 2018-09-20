Ünlü oyuncu hayatını kaybetti!

\u00dcnl\u00fc isim hayat\u0131n\u0131 kaybetti. K\u00f6t\u00fc haberi Onur Akay duyurdu...\r\n,Duyurdu\u011fu k\u00f6t\u00fc haberler nedeni ile magazin camias\u0131nda Felaket Tellal\u0131 lakab\u0131 ile \u00fcnlenen ses sanat\u00e7\u0131s\u0131 Onur Akay usta oyuncunu hayat\u0131n\u0131 kaybetti\u011fini duyurdu.\r\n\r\n,Ferdi Merter'in \u00f6l\u00fcm\u00fc ile yasa bo\u011fulan sanat camias\u0131na bir ac\u0131 haberde d\u00fcn gece geldi.\r\n\r\n,Televizyon tarihinin en pop\u00fcler dizilerinden Dallas'\u0131n ba\u015f karakteri JR Ewing'i seslendiren, Ankara Devlet Tiyatrosu sanat\u00e7\u0131s\u0131 81 ya\u015f\u0131ndaki Oytun \u015eanal, d\u00fcn yo\u011fun bak\u0131ma kald\u0131r\u0131lm\u0131\u015ft\u0131. Ses sanat\u00e7\u0131s\u0131 ve yazar Onur Akay ise, \u00fcnl\u00fc oyuncunun d\u00fcn vefat etti\u011fini duyurdu.\r\n\r\n,Cenaze bilgilerinin hen\u00fcz belli olmad\u0131\u011f\u0131n\u0131 s\u00f6yleyen Onur Akay, \u201cTiyatromuzun de\u011ferli ismi ve sesi ile haf\u0131zalar\u0131m\u0131za kaz\u0131l\u0131 Oytun \u015eanal'\u0131 kaybettik. Ailesinin, sevenlerinin ve T\u00fcrk tiyatrosunun ba\u015f\u0131 sa\u011folsun.\u201d ifadelerini kulland\u0131.\r\n\r\n,\u015eanal iki y\u0131ld\u0131r yakaland\u0131\u011f\u0131 akci\u011fer kanseriyle m\u00fccadele ediyordu. ,Eyl\u00fcl ay\u0131nda durumu a\u011f\u0131rla\u015fan sanat\u00e7\u0131 \u0130zmir Dikili'deki yazl\u0131\u011f\u0131ndan \u0130stanbul Moda'daki evine getirilen Oytun \u015eanal'\u0131n, kalbi 17 Eyl\u00fcl Pazartesi g\u00fcn\u00fc durunca acil olarak hastaneye kald\u0131r\u0131lm\u0131\u015f ve kalbi tekrar \u00e7al\u0131\u015ft\u0131r\u0131lm\u0131\u015ft\u0131. Yo\u011fun bak\u0131mda tedavisi s\u00fcren sanat\u00e7\u0131n\u0131n durumunun kritik oldu\u011fu, organlar\u0131n\u0131n cevap vermedi\u011fi ve sadece kalbinin att\u0131\u011f\u0131 a\u00e7\u0131klanm\u0131\u015ft\u0131.,Oytun \u015eanal, 3 Ocak 1937 tarihinde \u0130stanbul`da d\u00fcnyaya gelmi\u015ftir. 1953 y\u0131l\u0131nda Ankara Devlet Konservatuvar\u0131 Tiyatro B\u00f6l\u00fcm\u00fc`ne giren Oytun \u015eanal, ayn\u0131 y\u0131l ba\u015far\u0131s\u0131z bulunarak okuldan ayr\u0131lm\u0131\u015ft\u0131r. \u015eanal, daha sonra Devlet Tiyatrosu b\u00fcnyesindeki \u00c7ocuk Tiyatrosuna girmi\u015ftir.\r\n1960 y\u0131l\u0131nda tekrara s\u0131navlara girerek devlet konservatuvar\u0131 Tiyatro B\u00f6l\u00fcm\u00fc`nden mezun olmu\u015ftur.\r\n\r\n,El\u00e7in \u015eanal ile evlenen Oytun \u015eanal, bir\u00e7ok tiyatro oyununda da rol alm\u0131\u015ft\u0131r. Bu oyunlar; \u00c7ayhane, Othello, Romeo ve Juliet, Sevgililer gibi bilindik perdelerdir.\r\nZaman\u0131n b\u00fcy\u00fck ses getiren yap\u0131t\u0131 Uzay Yolu dizisinde Kaptan Kirk, yine bir d\u00f6nemin en pop\u00fcler dizileri aras\u0131nda yer alan Dallas`ta ise J.R. Ewing`e dublaj yapm\u0131\u015ft\u0131r.\r\nOytun \u015eanal, ayn\u0131 zamanda \u00c7ocu\u011fun Var Derdin Var ve Sihirli Annem dizilerinde de yer alm\u0131\u015ft\u0131r.