Ünlü oyuncu hayatını kaybetti

Vietnam Sava\u015f\u0131'n\u0131 konu alan d\u00fcnyaca \u00fcnl\u00fc filmde rol alan oyuncu, 74 ya\u015f\u0131nda hayat\u0131n\u0131 kaybetti,BBC'nin haberine g\u00f6re; 1987 yap\u0131m\u0131 'Full Metal Jacket' filminin 'Top\u00e7u \u00c7avu\u015fu Hartman'\u0131 olarak tan\u0131nan Amerikal\u0131 akt\u00f6r R. Lee Ermey, 74 ya\u015f\u0131nda hayata veda etti. Akt\u00f6r\u00fcn menajeri, sosyal medya hesab\u0131ndan yapt\u0131\u011f\u0131 payla\u015f\u0131mda, Ermey\u2019in zat\u00fcrre nedeniyle ya\u015fam\u0131n\u0131 yitirdi\u011fini belirterek, "Hepimiz onu \u00e7ok \u00f6zleyece\u011fiz" ifadesine yer verdi.\r\n,Ermey, Stanley Kubrick'in y\u00f6netmenli\u011fini, yap\u0131mc\u0131l\u0131\u011f\u0131n\u0131 ve senaristli\u011fini \u00fcstlendi\u011fi 'Full Metal Jacket' filmiyle Alt\u0131n K\u00fcre aday\u0131 olmu\u015ftu. ,Kansas'ta 1944 y\u0131l\u0131nda d\u00fcnya gelen akt\u00f6r, filmde sadece teknik dan\u0131\u015fman olarak g\u00f6rev alacakt\u0131 ancak Kubrick, Ermey\u2019in yetene\u011finden etkilenerek, 'Top\u00e7u \u00c7avu\u015fu Hartman' rol\u00fcn\u00fc onu vermi\u015fti. Pek \u00e7ok filmde rol alan Ermey, animasyon karakterlerini de seslendirmi\u015fti.