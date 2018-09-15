Ünlü oyuncu Hollywood'da!

T\u00fcrkiye'nin son d\u00f6nemdeki en g\u00f6zde akt\u00f6rlerinden \u00c7a\u011fatay Ulusoy, art\u0131k resmen Hollywoodlu!.., 27 ya\u015f\u0131ndaki yak\u0131\u015f\u0131kl\u0131 oyuncunun menajeri Engin Aykanat, ge\u00e7ti\u011fimiz aylarda d\u00fcnyaca \u00fcnl\u00fc yetenek ajanslar\u0131ndan biri olan United Talent Agency ile g\u00f6r\u00fc\u015fmeler yapt\u0131. ,Bu g\u00f6r\u00fc\u015fmeler sonras\u0131 birka\u00e7 kere ajans yetkilileriyle bir araya gelen \u00c7a\u011fatay Ulusoy, g\u00f6r\u00fc\u015fmelerin olumlu ge\u00e7mesi \u00fczerine ge\u00e7ti\u011fimiz g\u00fcn solu\u011fu yeniden Los Angeles'ta alm\u0131\u015ft\u0131.\r\n\r\n,Ulusoy, \u00f6nceki g\u00fcn de ajans\u0131n d\u00fcnyaca \u00fcnl\u00fc patronu Jeremy Zimmer ile bir araya geldi. ,Johnny Depp'ten Angelina Jolie'ye kadar bir\u00e7ok d\u00fcnyaca \u00fcnl\u00fc ismin bug\u00fcnk\u00fc \u015f\u00f6hretinde b\u00fcy\u00fck pay sahibi olan Zimmer, \u00c7a\u011fatay Ulusoy'u ajans b\u00fcnyesine katmaktan mutlu olaca\u011f\u0131n\u0131 dile getirdi. ,Ve bu g\u00f6r\u00fc\u015fme \u00fczerine Ulusoy, imzas\u0131n\u0131 atarak art\u0131k resmen United Talent Agency kadrosuna dahil oldu. ,Menajer Engin Aykanat da bu haberi instagram'dan "As\u0131n bayraklar\u0131" payla\u015f\u0131m\u0131yla herkese ilan etti.\r\n,.