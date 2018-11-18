Ünlü oyuncu İstanbul'u terk etti

Oyuncu \u00c7a\u011flar Ertu\u011frul, \u00f6nceki g\u00fcn sevgilisi Kalya Manukyan'la beraber Ni\u015fanta\u015f\u0131\u2019nda g\u00f6r\u00fcnt\u00fclendi. ,Bir kafede oturan oyuncu, gazetecilerle k\u0131sa s\u00fcreli sohbet etti.\r\n,\u00c7a\u011flar Ertu\u011frul, "21 Aral\u0131k\u2019ta vizyona girecek olan \u2018Yan\u0131mda Kal\u2019 filminin tan\u0131t\u0131m\u0131 i\u00e7in \u0130stanbul\u2019a geldim.\r\n,Gazetecilerin, "Neden ta\u015f\u0131nd\u0131n\u0131z?" sorusuna Ertu\u011frul, "Zaten \u0130zmirli'yim. \u0130stanbul\u2019dan \u00e7ok s\u0131k\u0131ld\u0131m.\r\n, Orada bir \u00e7iftlik evim var. Sebze ve meyve yeti\u015ftiriyorum ama hayvan da alaca\u011f\u0131m" cevab\u0131n\u0131 verdi. ,'Da\u011f' filmi serilerinin devam edece\u011fini s\u00f6yleyen oyuncu, serinin \u00fc\u00e7\u00fcnc\u00fcs\u00fcn\u00fcn \u00e7ekilece\u011fini s\u00f6yledi.\r\n,Bu arada ben \u0130zmir\u2019e ta\u015f\u0131nd\u0131m" dedi.\r\n