Ünlü oyuncu İYİ Parti'den aday oldu

Oyuncu Seda Y\u0131ld\u0131z, \u0130Y\u0130 Parti'den milletvekili aday aday\u0131 oldu. ,E\u015fk\u0131ya D\u00fcnyaya H\u00fck\u00fcmdar Olmaz dizisinin \u00fcnl\u00fc oyuncusu, \u0130Y\u0130 Parti'den milletvekili aday aday\u0131 oldu. ,\u00dcnl\u00fc oyuncu \u0130Y\u0130 Parti'den aday oldu,.,20 may\u0131s 1962 y\u0131l\u0131nda Zonguldak'ta d\u00fcnyaya gelen oyuncu Mimar Sinan \u00dcniversitesi Devlet Konservatuvar\u0131 Tiyatro b\u00f6l\u00fcm\u00fcnden mezundur. ,Y\u0131ld\u0131z adayl\u0131k ba\u015fvurusunu yaparken parti rozetini de yakas\u0131na takt\u0131,Say\u0131s\u0131z dizi, tiyatro ve sinema filminde rol alm\u0131\u015ft\u0131r fakat Kurtlar Vadisi Pusu dizisiyle ad\u0131n\u0131 geni\u015f kitlelere duyurmu\u015ftur.Kariyer hayat\u0131 boyunca rol ald\u0131\u011f\u0131 ba\u015fl\u0131ca projeler; G\u00f6n\u00fcl Dostlar\u0131, Hacer Ana Ve O\u011fullar\u0131, Bizim Aile, Cesur Y\u00fcrek, \u00c7i\u00e7ek Taksi, B\u00f6yle Mi Olacakt\u0131, Tatl\u0131 Hayat, M\u00fch\u00fcrl\u00fc G\u00fcller, Asla Unutma, Kaybolan Y\u0131llar, Ya\u011fmurdan Sonra, Kurtlar Vadisi Pusu, Kollama ve son olarak 2013 y\u0131l\u0131nda Ben Onu \u00c7ok Sevdim dizisiyle izleyici kar\u015f\u0131s\u0131na \u00e7\u0131km\u0131\u015ft\u0131r. \u015eimdilerde Atv'nin ilgiyle izlenen dizisi E\u015fkiya D\u00fcnyaya H\u00fck\u00fcmdar Olmaz Re\u015fit rol\u00fcyle tekrar kamera kar\u015f\u0131s\u0131nda.