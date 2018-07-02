Ünlü oyuncu Megan Fox Çanakkale'de

"2018 Troya Y\u0131l\u0131" etkinlikleri kapsam\u0131nda Los Angeles merkezli T\u00fcrkiye'de faaliyet g\u00f6steren Karga7 Pictures'\u0131n yap\u0131mc\u0131l\u0131\u011f\u0131n\u0131 \u00fcstlendi\u011fi ve Travel Channel ekranlar\u0131nda gelecek aylarda yay\u0131nlanacak mitolojik efsaneleri konu alan "Myths&mysteries with Megan Fox" isimli belgeselin Troya Sava\u015f\u0131'n\u0131 anlatan b\u00f6l\u00fcm\u00fc i\u00e7in \u00c7anakkale'ye gelen Amerikal\u0131 oyuncu ve manken Megan Fox, ilk olarak Bozcaada il\u00e7esine ge\u00e7ti.\r\n,B\u00f6lgedeki belgesel \u00e7ekimlerini tamamlayan Megan Fox, daha sonra Troya Antik Kenti'ni gezdi.\r\n,Amerikal\u0131 oyuncu ve manken Megan Fox, bir belgesel \u00e7ekimi i\u00e7in geldi\u011fi \u00c7anakkale'de Troya Antik Kenti'ni ziyaret etti.\r\n,\u00c7ekimlere Troya Antik Kenti'nde devam eden Fox, burada antik kentin kaz\u0131 heyeti ba\u015fkan\u0131 ve \u00c7anakkale Onsekiz Mart \u00dcniversitesi (\u00c7OM\u00dc) \u00d6\u011fretim \u00dcyesi Prof. Dr. R\u00fcstem Aslan'dan alan hakk\u0131nda bilgi ald\u0131. \r\n,Cep telefonuyla \u00e7evreyi g\u00f6r\u00fcnt\u00fcleyen \u00fcnl\u00fc oyuncu, s\u0131cak hava dolay\u0131s\u0131yla s\u0131k s\u0131k has\u0131r \u015fapka takarak g\u00fcne\u015ften korunmaya \u00e7al\u0131\u015ft\u0131.\r\n