Ünlü oyuncu öldü

K\u00f6t\u00fc haberi ajanslar az \u00f6nce ge\u00e7ti.,\u00d6l\u00fcm haberinin ard\u0131ndan ekip arkada\u015flar\u0131ndan hayranlar\u0131na kadar herkes b\u00fcy\u00fck \u015fok ya\u015fad\u0131.\r\n,\u00dcnl\u00fc dizinin gen\u00e7 oyuncusu hayat\u0131n\u0131 kaybetti...\r\n,O foto\u011frafla ilgili fla\u015f a\u00e7\u0131klama geldi!\r\n\r\n,Modern Family dizisinin \u00e7ocuk oyuncusu ve ABC kanal\u0131nda 2013-2015 y\u0131llar\u0131 aras\u0131nda yay\u0131nlanan The Goldbergs dizisinde Ari Caldwell rol\u00fcn\u00fc canland\u0131rmas\u0131yla tan\u0131nan Jackson Odell hayat\u0131n\u0131 kaybetti.\r\n\r\n,Cuma g\u00fcn\u00fc California\u2019daki rezidans\u0131nda \u00f6l\u00fcn bulunan Odell\u2019in \u00f6l\u00fcm nedeni otopsi sonucunda belirlenecek.\r\n\r\n,20 ya\u015f\u0131nda hayat\u0131n\u0131 kaybeden Odell\u2019in ailesinin sosyal medyadan yapt\u0131\u011f\u0131 a\u00e7\u0131klamada...\r\n\r\n,\u201cDaha payla\u015facak \u00e7ok \u015feyi vard\u0131. Ailemiz bu ger\u00e7e\u011fi ileri ta\u015f\u0131yacak. Dile\u011fimiz onu tan\u0131yan ve seven herkesin iyi olmas\u0131\u201d denildi.