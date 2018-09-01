Ünlü oyuncu ölümden döndü!

Kazaya ili\u015fkin gazetecilere a\u00e7\u0131klama yapan Sefa Zengin, "Verilmi\u015f sadakam\u0131z varm\u0131\u015f, b\u00fcy\u00fck bir kazay\u0131 \u00e7ok ucuz atlatt\u0131k." dedi.\r\n\r\nTicari taksi \u015fof\u00f6r\u00fcn\u00fcn \u00e7ok dikkatli oldu\u011funu ve kurallara uydu\u011funu belirten Zengin, "Yol boyunca da g\u00fcven i\u00e7inde seyahat ettik. Ancak \u0130zmir'e geldi\u011fimizde Bornova'y\u0131 da \u00e7\u0131karken \u00e7ok b\u00fcy\u00fck bir h\u0131zla yan yoldan gelen bir otomobil bizim bulundu\u011fumuz araca iki kap\u0131n\u0131n ortas\u0131ndan \u00e7arpt\u0131. \u00c7arpman\u0131n etkisiyle bizim bulundu\u011fumuz ara\u00e7 takla att\u0131. Emniyet kemerlerimiz de tak\u0131l\u0131yd\u0131. Hi\u00e7 bir otomobil s\u00fcr\u00fcc\u00fcs\u00fc bu kadar h\u0131zl\u0131 gitmemeli." diye konu\u015ftu.,Bornova il\u00e7esi \u0130stanbul Caddesi'nde ilerleyen Mersin'in kulland\u0131\u011f\u0131 taksi, Cengizhan Caddesi kesi\u015fimindeki \u0131\u015f\u0131kl\u0131 kav\u015fakta E.A idaresindeki 64 AY 360 plakal\u0131 otomobille \u00e7arp\u0131\u015farak devrildi.\r\n\r\nS\u00fcr\u00fcc\u00fclerin yaralanmad\u0131\u011f\u0131 kazada, Sefa Zengin ile birlikte e\u015fi Figen ve k\u0131z\u0131 \u0130layda yaraland\u0131. Yaral\u0131lar, Ege \u00dcniversitesi T\u0131p Fak\u00fcltesi Hastanesine kald\u0131r\u0131ld\u0131.\r\n\r\nSefa Zengin ile k\u0131z\u0131 \u0130layda'n\u0131n hayati tehlikelerinin bulunmad\u0131\u011f\u0131, e\u015fi Figen Zengin'in ise m\u00fc\u015fahede alt\u0131nda tutuldu\u011fu \u00f6\u011frenildi.\r\n\r\nKaza sonras\u0131 Bornova Polis Merkezi Amirli\u011fine g\u00f6t\u00fcr\u00fclen her iki s\u00fcr\u00fcc\u00fc de ifadeleri sonras\u0131 serbest b\u0131rak\u0131ld\u0131.,Tiyatro ve dizi oyuncusu Sefa Zengin'in i\u00e7inde bulundu\u011fu ticari taksinin \u0130zmir'in Bornova il\u00e7esinde ba\u015fka bir otomobille \u00e7arp\u0131\u015farak devrilmesi sonucu, Zengin ile birlikte e\u015fi ve 8 ya\u015f\u0131ndaki k\u0131zlar\u0131 yaraland\u0131.,Kaza sonras\u0131 kendisinin ve \u015fof\u00f6r\u00fcn emniyet kemerini \u00e7\u00f6zerek ara\u00e7tan \u00e7\u0131kt\u0131\u011f\u0131n\u0131 ve olay\u0131n \u015fokuyla "Kim bu araban\u0131n sahibi? Bu kadar h\u0131zl\u0131 kullan\u0131yor." diye serzeni\u015fte bulundu\u011funu dile getiren Zengin, bunu \u00fczerine di\u011fer otomobilin s\u00fcr\u00fcc\u00fcs\u00fcn\u00fcn kendisine h\u00fccum ederek darp etmeye \u00e7al\u0131\u015ft\u0131\u011f\u0131n\u0131 ileri s\u00fcrd\u00fc.\r\n\r\nZengin, "E\u015fim ve \u00e7ocu\u011fum yerde yatarken \u00fczerime y\u00fcr\u00fcyen ve beni darp etmeye \u00e7al\u0131\u015fan bu s\u00fcr\u00fcc\u00fcden \u015fikayet\u00e7i oldum. \u00c7ok \u015f\u00fck\u00fcr bende ve k\u0131z\u0131mda \u00f6nemli bir \u015fey yok. Biraz e\u015fimde s\u0131k\u0131nt\u0131 var ama in\u015fallah o da atlatacakt\u0131r." ifadesini kulland\u0131.,Al\u0131nan bilgiye g\u00f6re, tiyatro ve dizi oyuncusu Sefa Zengin e\u015fi Figen (47) ve 8 ya\u015f\u0131ndaki k\u0131zlar\u0131 \u0130layda ile birlikte tatilini ge\u00e7irdi\u011fi Mu\u011fla'n\u0131n Dat\u00e7a il\u00e7esinden Nam\u0131k Mersin'in (56) kulland\u0131\u011f\u0131 48 T 5046 plakal\u0131 ticari taksi ile \u0130stanbul'a gitmek \u00fczere yola \u00e7\u0131kt\u0131.