Ünlü oyuncu oyunun rengini belli etti

Muhte\u015fem Y\u00fczy\u0131l, Cesur ve G\u00fczel gibi iddial\u0131 dizilerden izledi\u011fimiz \u00fcnl\u00fc oyuncu Serkan Altunorak se\u00e7ime 5 g\u00fcn kala sosyal medyadan konuyla ilgili bir payla\u015f\u0131m yapt\u0131. ,Oyuncu Serkan Altunorak \u0131nstagram hesab\u0131ndan CHP'nin yeni reklam filmini payla\u015ft\u0131. Yapt\u0131\u011f\u0131 payla\u015f\u0131m\u0131n alt\u0131na ise begendi\u011fi anlam\u0131na gelen emoji koydu. ,Altunorak sosyal medyadan yorum ya\u011fmuruna tutuldu. Takip\u00e7ileri aras\u0131nda tart\u0131\u015fmalar ya\u015fand\u0131. \r\n,\u00dcnl\u00fc oyuncu daha fazla dayanamayarak yoruma kapatt\u0131. , Onlarda b\u00f6ylelikle oylar\u0131n\u0131n rengini belli etmi\u015f oldu. \r\n,Binlerce be\u011feni alan payla\u015f\u0131m\u0131 \u00fcnl\u00fc isimlerden Deniz \u00c7ak\u0131r ve \u00d6zg\u00fcn U\u011furlu gibi isimler de be\u011fendi.,Serkan Altunorak (d. 24 Aral\u0131k 1976, Ankara), T\u00fcrk oyuncu ve seslendirme sanat\u00e7\u0131s\u0131.\r\n\r\n,Hacettepe \u00dcniversitesi Tiyatro B\u00f6l\u00fcm\u00fc mezunudur. Daha sonra Mimar Sinan \u00dcniversitesi'nde konservatuvarin g\u00fczel sanatlar b\u00f6l\u00fcm\u00fcn\u00fc bitirdi.\r\n\r\n,1999 y\u0131l\u0131nda Ayr\u0131lsak da Beraberiz'de Unisex Bekir, 2006 y\u0131l\u0131nda \u0130mkans\u0131z A\u015fk'ta Cem, yine 2006 y\u0131l\u0131nda Gomeda'da Tolga, 2007 y\u0131l\u0131nda Kara Duvak'ta Merdan'\u0131 canland\u0131ran oyuncu, 2008 y\u0131l\u0131nda ise S\u0131n\u0131f dizisinde Umut karakterini ve DOT'ta K\u00fcrkl\u00fc Merk\u00fcr oyununda Eliot karakterini canland\u0131rd\u0131,Fatih Ak\u0131n'\u0131n Sezen Aksu'nun Yanm\u0131\u015f\u0131m S\u00f6nm\u00fc\u015f\u00fcm Ben \u015fark\u0131s\u0131na \u00e7ekti\u011fi klipte rol ald\u0131. \r\n,2006 y\u0131l\u0131n\u0131n ekim ay\u0131nda, Ebru G\u00fcnde\u015f ile birlikte rol ald\u0131\u011f\u0131 \u0130mkans\u0131z A\u015fk dizisinin bir sahnesinde rol gere\u011fi rus ruleti oynamas\u0131 gerekiyordu. Tabancay\u0131 kafas\u0131na dayayan Serkan Altunorak, teti\u011fi \u00e7ekti\u011fi anda kanlar i\u00e7inde yere y\u0131\u011f\u0131lm\u0131\u015ft\u0131.\r\n,2011 y\u0131l\u0131nda Bir G\u00fcnah Gibi dizisinde Suat karakterini oynam\u0131\u015ft\u0131r . Yine ayn\u0131 y\u0131l yay\u0131n hayat\u0131na ba\u015flayan Muhte\u015fem Y\u00fczy\u0131l adl\u0131 diziye \u00fc\u00e7\u00fcnc\u00fc sezonda Ta\u015fl\u0131cal\u0131 Yahya rol\u00fc ile dahil olmu\u015ftur.\r\n\r\n,Bugs Bunny - Warner Bros. film yap\u0131m ve TV yay\u0131m \u015firketi taraf\u0131ndan \u00fcretilen Looney Tunes (T\u00fcrkiye'de, "Sevimli Kahramanlar" olarak yay\u0131nlanm\u0131\u015ft\u0131r) isimli animasyon serisinin ana karakterlerinden birisi.\r\n\r\n,1999 "Ayr\u0131lsak da Beraberiz" - Unisex Bekir Dizi\r\n2005 Kar\u0131m Ve Annem - Orkun Dizi\r\n2006 "\u0130mkans\u0131z A\u015fk" Cem Dizi\r\n2006 "Gomeda " Tolga Film\r\n2007 "Kara Duvak" Merdan Dizi\r\n2008 "S\u0131n\u0131f" Umut Dizi\r\n2008 "Roz'un Sonbahar\u0131 " Metin Film\r\n2009-2010 "Melekler korusun" Erkan Dizi\r\n,2011 "Bir G\u00fcnah Gibi" Suat Dizi\r\n2011 "\u015e\u00fcphe" Tar\u0131k Dizi\r\n2012-2014 "Muhte\u015fem Y\u00fczy\u0131l" Ta\u015fl\u0131cal\u0131 Yahya Dizi\r\n2015 "A\u015fk\u0131n Kanunu" Vedat Dizi\r\n2015 "Evli ve \u00d6fkeli" Tar\u0131k S\u00f6nmez Dizi\r\n2016 Cesur ve G\u00fczel B\u00fclent Ayd\u0131nba\u015f Dizi,Vur Ya\u011fmala Yeniden\r\nK\u00fcrkl\u00fc Merk\u00fcr\r\nNeos Cosmos\r\nD\u00f6v\u00fc\u015f Gecesi,. Bu aralarda Melekler Korusun adl\u0131 dizide bir konservatuvar \u00f6\u011fretmenini canland\u0131rd\u0131. Ayr\u0131ca Dot'un bu sezon yine \u00e7ok ses getirecek oyunu Shopping and f***ing oyununda oynamaktad\u0131r.\r\n\r\n,"Red Kit" - Rintintin Ana Karakter\r\n"Afacan Loie" - Glen Glen Ana Karakter\r\n"Looney Tunes" - Bugs Bunny Ana Karakter\r\n"Richie Rich" - Richie Ana Karakter\r\n"Smallville " Clark Kent Dizi,Yaseminname, \u00c7ocuklar Duymas\u0131n ve Kar\u0131m ve Annem dizilerinde de konuk oyuncu olarak rol alm\u0131\u015fl\u0131\u011f\u0131 vard\u0131r.\r\n, Kuru s\u0131k\u0131 tabancan\u0131n dolu unutulmas\u0131 y\u00fcz\u00fcnden a\u011f\u0131r yaraland\u0131 ve uzun s\u00fcre tedavi g\u00f6rd\u00fc. ,Dizi ise yay\u0131ndan kald\u0131r\u0131ld\u0131.\r\n,Bu payla\u015f\u0131m kullan\u0131c\u0131lar taraf\u0131ndan, taraf\u0131n\u0131 se\u00e7ti olarak yorumland\u0131.\r\n,Serkan Altunorak se\u00e7ime 5 g\u00fcn kala hangi partiye oy verece\u011fini b\u00f6ylelikle belli etmi\u015f oldu.