Ünlü oyuncu sette kaza geçirdi

Jet Sosyete dizisinin sevilen oyuncusu kaza ge\u00e7irdi.,\u00dcnl\u00fc isim sette \u00e7ekilen bir sahne esnas\u0131nda yaraland\u0131.,\u00dcnl\u00fc oyuncu Enis Ar\u0131kan, Instagram hesab\u0131ndan story payla\u015farak o anlar\u0131 bu s\u00f6zlerle anlatt\u0131:\r\n,Ben haval\u0131 haval\u0131 sunuculu\u011fu yaparken tezgaha oturdum. Oradan devam ettirdim. Bir yandan oturuyorum bir yandan anlat\u0131yorum. ,Derken bir k\u00fc\u00e7\u00fck s\u0131cakl\u0131k hissetmeye ba\u015flad\u0131m anlam veremedi\u011fim. Me\u011fer ben oca\u011f\u0131 \u00e7al\u0131\u015ft\u0131rm\u0131\u015f\u0131m, d\u00fc\u011fmeyi \u00e7evirmi\u015fim '\u00e7\u0131t \u00e7\u0131t \u00e7\u0131t \u00e7\u0131t' diye... O s\u0131rada sunuculuk yap\u0131yorum. ,Oca\u011f\u0131 yakm\u0131\u015f\u0131m ve o yuvarla\u011f\u0131n \u00fczerinde oturuyorum. Ve yanmaya ba\u015flam\u0131\u015f\u0131m. Sonra ba\u011f\u0131ra \u00e7a\u011f\u0131ra s\u00f6nd\u00fcrmeye \u00e7al\u0131\u015ft\u0131k. \u0130nan\u0131lmaz bir anda. \u015eu \u00fclkede bir tek benim ba\u015f\u0131ma gelebilirdi.\r\n\r\n