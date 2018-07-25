Ünlü oyuncu şokta! Evi başına yıkıldı

Be\u015fikta\u015f'ta oyuncu G\u00fclden Dudar\u0131k'\u0131n evinin duvar\u0131 yan taraftaki in\u015faat \u00e7al\u0131\u015fmas\u0131 s\u0131ras\u0131nda y\u0131k\u0131ld\u0131. Y\u0131k\u0131lan duvardan odaya beton d\u00f6k\u00fcld\u00fc.,O s\u0131rada odada bulunan G\u00fclden Dudar\u0131k'\u0131n karde\u015fi, duvar\u0131n alt\u0131nda kalmaktan son anda kurtuldu.\r\n,Olay, ge\u00e7ti\u011fimiz Per\u015fembe g\u00fcn\u00fc 14.30 s\u0131ralar\u0131nda T\u00fcrkali Mahallesi'nde meydana geldi. \u0130ddiaya g\u00f6re, oyuncu G\u00fclden Dudar\u0131k'\u0131n oturdu\u011fu evin yan\u0131nda devam eden in\u015faat \u00e7al\u0131\u015fmalar\u0131 s\u0131ras\u0131nda d\u00f6k\u00fclen beton nedeniyle Dudar\u0131k'\u0131n evinin duvar\u0131 y\u0131k\u0131ld\u0131. Odan\u0131n i\u00e7ine beton dolarken, e\u015fyalar kullan\u0131lamaz hale geldi. O s\u0131rada odada bulunan karde\u015fi Mehmet Dudar\u0131k duvar\u0131n alt\u0131nda kalmaktan son anda kurtuldu. Dudar\u0131k, durumu hemen polis ve belediye ekiplerine bildirdi. \u0130n\u015faat yetkilileri, odan\u0131n i\u00e7erisine dolan betonu hemen tahliye ederken y\u0131k\u0131lan duvar da \u00f6r\u00fcld\u00fc. \r\n\r\n,G\u00fclden Dudar\u0131k, gerekli \u00f6nlemler al\u0131mad\u0131\u011f\u0131 i\u00e7in b\u00f6yle bir olay ya\u015fand\u0131\u011f\u0131n\u0131 belirterek, "Yan tarafta bir in\u015faat var, gerekli \u00f6nlemler al\u0131nm\u0131yor. Duvara \u00e7imento bo\u015falt\u0131rken \u00f6nlem almad\u0131klar\u0131 i\u00e7in duvar ta\u015f\u0131m\u0131yor ve duvar ile \u00e7imento oldu\u011fu gibi odan\u0131n i\u00e7erisine y\u0131\u011f\u0131l\u0131yor. O s\u0131rada karde\u015fim bilgisayar masas\u0131ndan kalk\u0131p odadan \u00e7\u0131kacakken duvar y\u0131k\u0131l\u0131yor. Saniyeler ile kurtuluyor. Zab\u0131ta geldi, 'yar\u0131n imardan m\u00fchendisler gelip bilirki\u015fi raporu tutulacak' dendi. 'Sak\u0131n kimseye a\u00e7may\u0131n kap\u0131y\u0131' dediler. O g\u00fcnden beri belediyeden kimse gelip bir inceleme yapmad\u0131.,Maddi ve manevi zarar i\u00e7erisindeyiz. Hi\u00e7 bir \u015fekilde sorumlular bize yard\u0131mc\u0131 olmuyor. \u0130n\u015faat sahibi ise 'kar\u015f\u0131layaca\u011f\u0131z, yapaca\u011f\u0131z' diyor ama sadece s\u00f6zde. Bug\u00fcne kadar s\u00fcrekli oyaland\u0131m, iyi niyet g\u00f6steriyorum. S\u00fcrekli bana 'e\u015fyalar\u0131 onar\u0131r\u0131z, ikinci elini al\u0131r\u0131z' deyip, s\u00fcrekli delil yok etme derdindeler. E\u015fyalar\u0131m\u0131z \u015fu anda enkaz durumda, hurda oldu. Bunlar\u0131n tamiri m\u00fcmk\u00fcn de\u011fil. ,Babas\u0131n\u0131n hediye etti\u011fi 1960 yap\u0131m\u0131 gitar\u0131n\u0131n da k\u0131r\u0131ld\u0131\u011f\u0131n\u0131 s\u00f6yleyen Dudar\u0131k, "Bu gitar babamdan bize hediye, zaman\u0131nda Beatles'\u0131n kulland\u0131\u011f\u0131 gitar, antika. Ciddi anlamda manevi de\u011feri y\u00fcksek" \u015feklinde konu\u015ftu.\r\n\r\n,Masraflar\u0131m\u0131z\u0131 tamamen kar\u015f\u0131lamaya asla yana\u015fm\u0131yorlar. Durduk yere evim ba\u015f\u0131ma y\u0131k\u0131l\u0131yor. Sadece belediye ba\u015fkan yard\u0131mc\u0131s\u0131 Leyla Han\u0131m ge\u00e7mi\u015f olsuna geldi. '\u0130n\u015faat\u0131n durdurulmas\u0131 gerekiyor, hasarlar tespit edilip kar\u015f\u0131lanana kadar' dedi. \u015eu anda g\u00f6r\u00fcyorsunuz in\u015faat \u00e7al\u0131\u015f\u0131yor hi\u00e7bir i\u015f g\u00fcvenli\u011fi olmadan" ifadelerini kulland\u0131.