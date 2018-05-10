Ünlü oyuncu son fotoğrafını paylaşıp veda etti

'Adanal\u0131' dizisinde fenomen haline gelen yak\u0131\u015f\u0131kl\u0131 oyuncudan \u015foke eden karar.\r\n,\u00dc\u00e7 sene \u00f6ncesine kadar ad\u0131 en aran\u0131lan oyuncular\u0131n ba\u015f\u0131nda gelen Mehmet Akif Alakurt, son d\u00f6nemde sosyal medya mesajlar\u0131yla g\u00fcndemden d\u00fc\u015fm\u00fcyor.\r\n,\u00d6nce Brezilya\u2019ya gitti\u011fi sonra da Ka\u015f\u2019ta bir \u00e7iftli\u011fe yerle\u015fti\u011fi ortaya \u00e7\u0131kan yak\u0131\u015f\u0131kl\u0131 oyuncunun zaman zaman sosyal medyadan gelen mesajlara verdi\u011fi a\u011f\u0131r cevaplar \u015fa\u015fk\u0131nl\u0131k olu\u015fturmu\u015ftu., \u00d6zellikle ba\u015frol\u00fcn\u00fc Oktay Kaynarca ile payla\u015ft\u0131\u011f\u0131 'Adanal\u0131' dizisiyle ilgili gelen mesajlara \u00e7ok \u00f6fkelenen Mehmet Akif Alakurt, canland\u0131rd\u0131\u011f\u0131 Maraz Ali karakterini su\u00e7lam\u0131\u015ft\u0131. ,Yak\u0131\u015f\u0131kl\u0131 oyuncu, ilk b\u00f6l\u00fcm\u00fc 7 Kas\u0131m 2008\u2019de yay\u0131nlanan ve 7 Kas\u0131m 2010\u2019da da final yapan \u201cAdanal\u0131\u201d dizisinde g\u00f6z\u00fcnden sak\u0131nd\u0131\u011f\u0131 k\u00f6pe\u011fi R\u0131fk\u0131\u2019yla ilgili sorulara bile sert tepki g\u00f6stermi\u015fti. ,Maraz Ali karakterinin topluma k\u00f6t\u00fc \u00f6rnek oldu\u011funu \u00f6ne s\u00fcren Mehmet Akif Alakurt, sonunda bir veda mesaj\u0131 payla\u015f\u0131p takip\u00e7i say\u0131s\u0131 h\u0131zla artan instagram hesab\u0131n\u0131 kapatt\u0131.,\u201cAdanal\u0131 ile ilgili son olarak \u015funu s\u00f6yleyip bu sayfay\u0131 kapat\u0131yorum sevgili arkada\u015flar\u0131m. ,Maraz Ali karakteri dizideki di\u011fer t\u00fcm karakterler gibi soytar\u0131 bir karakter olarak yaz\u0131lm\u0131\u015f bir karakterdir .,Bizim verdi\u011fimiz \u015fekille bir \u015feye benzemi\u015ftir. ,Bunu masa arkas\u0131nda \u00e7ok iyi bilirler ama dile d\u00f6kme cesaretleri yoktur., (Analiz etmek i\u00e7in projenin b\u00fct\u00fcn\u00fc i\u00e7indeki farkl\u0131l\u0131klara dikkat etmeniz yeterlidir.),Daha sonra \u201cArkada\u015flar burada yaz\u0131lan hi\u00e7bir yaz\u0131 trajik ya da sitemkar yaz\u0131lm\u0131yor. Realist yaz\u0131l\u0131p payla\u015f\u0131l\u0131yor\u201d \u015feklinde bir mesaj daha yay\u0131nlayan Mehmet Akif Alakurt, aradan 2 g\u00fcn ge\u00e7tikten sonra insta stori\u2019den son bir foto\u011fraf payla\u015ft\u0131. \u00dcnl\u00fc oyuncu yan\u0131nda kurt k\u00f6pe\u011fi, elinde i\u00e7ki barda\u011f\u0131 ve \u00fczerinde kral yazan ti\u015f\u00f6rt\u00fcyle tek ba\u015f\u0131na oturdu\u011fu pozunu yay\u0131nlad\u0131ktan sonra sosyal medya sayfas\u0131n\u0131 tamamen kapatt\u0131. (Medyatava),(Bunu ben i\u015fin i\u00e7ine girdikten sonra ve karakter yorumlamas\u0131n\u0131 g\u00f6rd\u00fckten sonra fark ettim.)