Ünlü oyuncu Söz dizisinin kadrosuna dahil oldu

\u00dcnl\u00fc oyuncu S\u00f6z dizisinin kadrosuna dahil oldu,S\u00f6z dizisi yay\u0131na ba\u015flad\u0131\u011f\u0131 g\u00fcnden bu g\u00fcne izlenme rekorlar\u0131 k\u0131r\u0131yor.,B\u00fcy\u00fck bir izleyici kitlesi olan dizinin yeni sezonu heyecanla bekleniyor.,Yeni sezonda oyuncu kadrosunda birbirinden ba\u015far\u0131l\u0131 isimleri a\u011f\u0131rlamaya devam eden S\u00f6z'\u00fcn kadrosuna \u00fcnl\u00fc oyuncu Sarp Akkaya dahil oldu. Heyecan ve aksiyon dolu hikayesiyle yeni sezona da damgas\u0131n\u0131 vuracak olan 'S\u00f6z'de, Sarp Akkaya \u00e7ok \u00f6nemli ve s\u0131ra d\u0131\u015f\u0131 bir karaktere hayat verecek.\r\n\r\n,Ba\u015far\u0131l\u0131 oyuncu Sarp Akkaya'n\u0131n hayat verece\u011fi Dragan Ratkovi\u00e7, doksanl\u0131 y\u0131llarda bir \u00fclkedeki i\u00e7 sava\u015f s\u0131ras\u0131nda bir\u00e7ok M\u00fcsl\u00fcman'\u0131n katledildi\u011fi eylemlerin ba\u015f sorumlusudur. Yurt d\u0131\u015f\u0131nda yabanc\u0131 devletler taraf\u0131ndan e\u011fitilip, yine onlara hizmet etmesi i\u00e7in yeti\u015ftirilmi\u015ftir. Kad\u0131n \u00e7ocuk ya\u015fl\u0131 demeden kar\u015f\u0131s\u0131na \u00e7\u0131kan her insan\u0131 kesip bi\u00e7mi\u015f, kur\u015funa dizdirmi\u015f az\u0131l\u0131 bir katildir. 'Kasap' lakab\u0131 da buradan gelmektedir. Dragan \u00fclke g\u00fcvenli\u011fini tehdit edecek hain bir plan i\u00e7in T\u00fcrkiye'dedir.,\u00d6te yandan dizinin kadrosuna s\u00fcrpriz bir isim dahil oldu.