Ünlü oyuncu tanınmaz halde...

2019 y\u0131l\u0131nda vizyonda olacak 'Ford v. Ferrari' filmi, Ford ve Ferrari aras\u0131nda 1966 y\u0131l\u0131nda ge\u00e7en Le Mans yar\u0131\u015f\u0131 m\u00fccadelesini konu edinen ger\u00e7ek hikayeye dayan\u0131yor.,\u0130\u015fte o foto\u011fraflar ve Christian Bale'in m\u00fcthi\u015f de\u011fi\u015fimi.,.,'Ford v. Ferrari'nin \u00e7ekimlerine ba\u015flayan Christian Bale'\u0131n film setinden ilk foto\u011fraflar\u0131 yay\u0131nland\u0131.\r\n\r\n,44 ya\u015f\u0131ndaki \u0130ngiliz oyuncu, Los Angeles\u2019taki sette rol\u00fc i\u00e7in zay\u0131flam\u0131\u015f halde objektiflere yakaland\u0131.\r\n\r\n,Ancak foto\u011fraflara yans\u0131yan Christian Bale m\u00fcthi\u015f de\u011fi\u015fimiyle \u015fa\u015f\u0131rtt\u0131.