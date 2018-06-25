Ünlü oyuncu ülkeyi terk etti...

\u00dcnl\u00fc oyuncu \u00fclkeyi terk etti...,Londra'da ya\u015fama karar\u0131 ald\u0131.,G\u00fczel oyuncu bu hamlesiyle y\u0131llarca kurdu\u011fu en b\u00fcy\u00fck hayalini ger\u00e7ekle\u015ftirdi.,\u0130ki ayd\u0131r Londra'da ya\u015fayan oyuncu Tuvana T\u00fcrkay, \u015fehrin l\u00fcks semtlerinden Fulham'da ev ald\u0131. Oyuncu T\u00fcrkiye'deki i\u015fleri d\u0131\u015f\u0131nda Londra'da kalacak.,\u00dcniversite y\u0131llar\u0131nda \u0130ngilizce e\u011fitimi i\u00e7in gitti\u011fi Londra'ya hayran kalan Tuvana T\u00fcrkay, o d\u00f6nemler kurdu\u011fu hayali ger\u00e7ekle\u015ftirdi. \u00dcnl\u00fc oyuncu, \u015fehrin l\u00fcks semtlerinden biri olan Fulham'dan ev ald\u0131.\r\n\r\n,HT Magazin'de yer alan habere g\u00f6re, iki ay \u00f6nce kimseye haber vermeden \u015fehre giderek evini dekore ettirip yerle\u015fen T\u00fcrkay, film ve dizi projeleri d\u0131\u015f\u0131ndaki zamanlarda Londra'da ya\u015fama karar\u0131 ald\u0131.\r\n\r\n,\u0130ki ayd\u0131r \u0130stanbul'a ayak basmayan T\u00fcrkay, k\u0131sa s\u00fcrede \u00e7evreye uyum sa\u011flay\u0131p kom\u015fular\u0131yla kayna\u015ft\u0131. \r\n,Kendine bir arkada\u015f grubu edinen ve \u00f6\u011frencilik d\u00f6neminde gezemedi\u011fi yerleri gezen oyuncu, T\u00fcrkiye'den gelen teklifleri de Londra'da de\u011ferlendiriyor. \r\n\r\n,\u00dcnl\u00fc oyuncu, \u00f6n\u00fcm\u00fczdeki g\u00fcnlerde i\u015f g\u00f6r\u00fc\u015fmeleri i\u00e7in \u0130stanbul'a gelip toplant\u0131lar sonras\u0131 yeniden Londra'ya d\u00f6necek.