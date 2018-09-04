Ünlü Oyuncu ve Sunucu Kenan Işık'tan sevindiren haber

4 y\u0131l \u00f6nce gitti\u011fi spor salonunda aya\u011f\u0131 kayarak d\u00fc\u015fen ve kafas\u0131ndan darbe alarak komaya giren Kenan I\u015f\u0131k'\u0131n hayati fonksiyonlar\u0131 normale d\u00f6nd\u00fc.\r\n, Kenan I\u015f\u0131k'\u0131n, 2014'\u00fcn Mart ay\u0131nda, \u0130stanbul'da gitti\u011fi spor salonunda aya\u011f\u0131n\u0131n kaymas\u0131 sonucu yere d\u00fc\u015ferek ba\u015f\u0131n\u0131 \u00e7arparak girdi\u011fi komada ya\u015fam m\u00fccadelesi veriyordu.,Kenan I\u015f\u0131k'\u0131 Bodrum'da bulunan yazl\u0131\u011f\u0131n\u0131n balkonunda foto\u011fraf ve videolarla g\u00f6r\u00fcnt\u00fcleyen ancak, videolar\u0131 bas\u0131nla payla\u015fmak istemeyen yazl\u0131k sakinlerinin iddialar\u0131na g\u00f6re, I\u015f\u0131k'\u0131n sol taraf\u0131 fel\u00e7li ve bir ki\u015finin yard\u0131m\u0131yla hareket edebiliyor. ,Tan\u0131klar\u0131, I\u015f\u0131k'\u0131n sa\u011fl\u0131\u011f\u0131n\u0131n iyi oldu\u011funu, ailesi ve akrabalar\u0131 ile balkonda oturdu\u011funu ve zaman zaman aile i\u00e7in konu\u015fmalara g\u00fclerek kar\u015f\u0131l\u0131k verdi\u011fini g\u00f6zlemlediklerini belirttiler.\r\n\r\n,I\u015f\u0131k'\u0131n aile dostlar\u0131ndan \u00f6\u011frenilen bilgiye g\u00f6re, usta sanat\u00e7\u0131n\u0131n durumunun iyiye gitti\u011fi ve komadan \u00e7\u0131kt\u0131\u011f\u0131 bilgisine ula\u015f\u0131ld\u0131.,4 y\u0131ld\u0131r yo\u011fun bak\u0131mda olan Kenan I\u015f\u0131k'tan haber var.,Aile dostlar\u0131 a\u00e7\u0131klad\u0131.,Ekranlar\u0131n sevilen ismi Kenan I\u015f\u0131k'\u0131 Bodrum'un Turgutreis Mahallesi'nde bulunan yazl\u0131\u011f\u0131nda g\u00f6re tan\u0131klar, usta oyuncu ve sunucunun sa\u011fl\u0131k durumu hakk\u0131nda bilgi verdi.\r\n\r\n,Kenan I\u015f\u0131k'\u0131n son durumu anlatt\u0131.,1947 y\u0131l\u0131nda Ye\u015filyurt, Malatya'da do\u011fdu. Devlet Demiryollar\u0131ndan emekli bir memur \u00e7ocu\u011fu. ,Onlarca oyun yaz\u0131p, sahneye koymu\u015ftur. \u015eehir Tiyatrolar\u0131 Genel Sanat Y\u00f6netmenli\u011fi yapt\u0131. 1974 y\u0131l\u0131nda K\u00f6\u015fe yazarl\u0131\u011f\u0131 s\u0131ras\u0131yla Resm\u00ee Gazete (1973-1995), Yeni Y\u00fczy\u0131l (1995-1998), tekrar Resm\u00ee Gazete (1998-2000), Yeni Biny\u0131l (2000) ve Ak\u015fam (2000-2002) gazetelerinde \u00e7al\u0131\u015ft\u0131. ,Ailesinde sanatla u\u011fra\u015fan kimse olmamas\u0131na ra\u011fmen ilkokulda m\u00fcsamerelerden ba\u015flayarak hep tiyatro ile ilgili oldu., Kenan I\u015f\u0131k orta okul \u00f6\u011frenimi ger\u00e7ekle\u015fti\u011fi d\u00f6nemde Malatya Halkevi'nde amat\u00f6r tiyatro yapmaya ba\u015flam\u0131\u015f, lise \u00f6\u011frenimini ger\u00e7ekle\u015ftirdi\u011fi Ankara'da okurken ise Meydan Sahnesi'ne girmi\u015ftir. , 21 Mart 2014 g\u00fcn\u00fc Bilinci kapal\u0131 halde hastaneye kald\u0131r\u0131lan I\u015f\u0131k, ameliyata al\u0131nd\u0131. ,Gazi \u00dcniversitesi \u0130ktisadi ve \u0130dari Bilimler Fak\u00fcltesi, Kamu Y\u00f6netimi B\u00f6l\u00fcm\u00fc'nden mezun olan I\u015f\u0131k, 1972 y\u0131l\u0131nda Devlet Tiyatrosu sanat\u00e7\u0131s\u0131 olmu\u015ftur.\r\n,Televizyon ekranlar\u0131nda ba\u015frollerini G\u00fclben Ergen ve Haldun Dormen ile payla\u015ft\u0131\u011f\u0131 "Dad\u0131" adl\u0131 diziyle boy g\u00f6stermi\u015ftir. 2005 y\u0131l\u0131nda Kenan I\u015f\u0131k Erdo\u011fan Akta\u015f'la tan\u0131\u015f\u0131p 4 Nisan 2005 tarihinde Star Haber'i sundu. 12 Haziran 2005 tarihinde haberi sunmay\u0131 b\u0131rakan Kenan I\u015f\u0131k 20 A\u011fustos 2005 tarihinde Star Haber'i b\u0131rakt\u0131 ve tekrar oyuncu oldu.\r\n\r\n,Ameliyat\u0131n 4 saat s\u00fcrd\u00fc\u011f\u00fc, sanat\u00e7\u0131n\u0131n hayati tehlikesi bulundu\u011fu belirtildi. Spor sonras\u0131nda saunaya giren I\u015f\u0131k'\u0131n, sauna sonras\u0131nda fenala\u015f\u0131p dengesini kaybederek, kafas\u0131n\u0131 yere \u00e7arpt\u0131\u011f\u0131 \u00f6\u011frenildi. ,Sanat\u00e7\u0131 ayr\u0131ca T\u00fcrk televizyon programlar\u0131 aras\u0131nda fenomenler aras\u0131na giren Kim 500 Bin \u0130ster yar\u0131\u015fmas\u0131n\u0131n sunuculu\u011funu yapm\u0131\u015f, de\u011fi\u015fen yeni ad\u0131 ile Kim Milyoner Olmak \u0130ster yar\u0131\u015fmas\u0131n\u0131n sunuculu\u011funu yapmaya devam etmi\u015ftir.,Bu nedenle beyin kanamas\u0131 ge\u00e7iren I\u015f\u0131k, hemen ameliyata al\u0131nd\u0131. Tedavisine halen devam edilmektedir.,