Ünlü Oyuncu Yağmur Atacan kaza yaptı

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GÜNDEM
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Son Dakika Haberi| Bahçelievler'de Bomba Yüklü Araç Paniği | İstanbul'da bombalı minibüs alarmı
YAŞAM
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Kütahya'daki dayı-yeğen cinayetinin zanlıları tutuklandı
SPOR
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Adana Fenerbahçe Maçı ATV Canlı İzle | Adana Demirspor 1-2 Fenerbahçe Kupa Maçı şifresiz canlı izle
YAŞAM
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İkinci kez cezaevinde yangın çıkardı!
GÜNDEM
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Çevik Kuvvet'i işgal girişimi davası sanıklarına müebbet
YAŞAM
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Muğla'daki Kamış Çayı üzerinde korkutan görüntü
SPOR
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İstanbul'da sürpriz görüşme! Arda Turan...
YAŞAM
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Yağmur Atacan trafik kazası geçirdi (Yağmur Atacan kimdir, Yağmur Atacan sağlık durumu)
YAŞAM
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Arazi anlaşmazlığı kanlı bitti: 2 ölü, 4 yaralı
SPOR
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Yeni Malatyaspor 1-1 Osmanlıspor maçı Özeti ve Golleri İzle | Malatya Osmanlı Maçı Kaç Kaç Bitti?
YAŞAM
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Üst geçidi kullanmadı canından oldu
YAŞAM
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Sivas’ta park kavgası kanlı bitti
DÜNYA
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PYD'den sınırdaki işçilere silahlı saldırı: 1 yaralı
YAŞAM
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Düğün alışverişine çıktı, hayatının şokunu yaşadı
YAŞAM
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Gaziantep merkezli FETÖ operasyonunda, 26 kişi tutuklandı
GÜNDEM
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İBB'den İTaksi açıklaması
YAŞAM
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14 yaşındaki çocuğun kullandığı araç otobüsle çarpıştı
DÜNYA
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2 bin yıllık mumyanın tomografisi çekilince...
GÜNDEM
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Erdoğan, Afgan mevkidaşıyla görüştü
GÜNDEM
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Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Ruhani görüşmesi sona erdi
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Euro 2016
15 TEMMUZ
Ramazan
Ünlü Oyuncu Yağmur Atacan kaza yaptı
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Ünlü oyuncu Pınar Altuğ'un eşi Yağmur Atacan trafik kazası geçirdi. Yağmur Atacan kendi kullandığı araç ile kaza yaptı. Oyunu Yağmur Atacan'ın sağlık durumu ne? İşte gelen son dakika haberinin detayları...
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