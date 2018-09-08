Ünlü oyuncudan alkışlanacak hareket! Yardım için evini sattı...

\u00dcnl\u00fc oyucnu Gamze \u00d6z\u00e7elik, yat\u0131r\u0131m ama\u00e7l\u0131 seneler \u00f6nce G\u00f6ztepe'de ald\u0131\u011f\u0131 1+1 evini 400 bin TL'ye satarak yard\u0131m fonuna aktarma yapt\u0131.\r\n,Son d\u00f6nemlerde yard\u0131m kampanyalar\u0131 ile dikkat \u00e7eken \u00fcnl\u00fc oyuncu Gamze \u00d6z\u00e7elik, kurucusu oldu\u011fu 'Umuda Ko\u015fanlar' derne\u011finin ayakta durmas\u0131 i\u00e7in b\u00fcy\u00fck bir fedakarl\u0131k yapt\u0131.,\r\n.,Yapt\u0131\u011f\u0131 yard\u0131m kampanyalar\u0131 ile dikkat \u00e7eken Gamze \u00d6z\u00e7elik, ge\u00e7ti\u011fimiz Kurban Bayram\u0131'nda da Kenya'ya 100 bin TL'lik g\u0131da ve k\u0131yafet yard\u0131m\u0131 yapm\u0131\u015ft\u0131., \u00d6z\u00e7elik, y\u0131llar \u00f6nce yat\u0131r\u0131m ama\u00e7l\u0131 olarak G\u00f6ztepe'den ald\u0131\u011f\u0131 1+1 evini, 400 bin TL'ye satt\u0131 ve yard\u0131m fonuna aktarma yapt\u0131.\r\n