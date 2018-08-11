Ünlü oyuncudan çok kötü haber! İllet hastalığa yakalandı...

\u00d6yk\u00fc \u00c7elik, \u00f6nceki g\u00fcn Ni\u015fanta\u015f\u0131\u2019ndayd\u0131. ,Bir mekanda arkada\u015flar\u0131yla oturan oyuncu, muhabirlerle de sohbet etti. ,Oyuncu \u00d6yk\u00fc \u00c7elik, bir s\u00fcre setlerden uzak kalmak istedi\u011fi bir d\u00f6nem oldu\u011funu s\u00f6yleyerek \u015f\u00f6yle konu\u015ftu: ,\u201c\u0130ki sene \u00f6nce bir d\u00f6nem projelerde yer almak istemedim. Y\u0131llar i\u00e7erisinde b\u00fct\u00fcn oyuncularda bir t\u00fckenmi\u015flik ya\u015fan\u0131yor. Art\u0131k duray\u0131m ve dinleneyim dedim.\u201d\r\n\r\n,Son olarak oyuncu Burak \u00d6z\u00e7ivit t\u00fckenmi\u015flik sendromuna yakaland\u0131\u011f\u0131 haberleriyle g\u00fcndeme gelmi\u015fti., Bu iddialar\u0131 yalanlayan \u00d6z\u00e7ivit, \u201cSadece Fahriye'nin babas\u0131ndan dolay\u0131 biraz moralimiz bozuktu o kadar. Ama \u015f\u00fck\u00fcr gayet iyi durumu. \u015eimdi biz de iyiyiz bu y\u00fczden\u201d dedi. ,Muhte\u015fem Y\u00fczy\u0131l dizisinde y\u0131ld\u0131z\u0131n\u0131n parlad\u0131\u011f\u0131 d\u00f6nemde oyuncu Meryem Uzerli t\u00fckenmi\u015flik sendromu ya\u015fad\u0131\u011f\u0131 i\u00e7in oyunculu\u011fu b\u0131rak\u0131p Almanya\u2019ya d\u00f6nm\u00fc\u015ft\u00fc.\r\n\r\n,\u015e\u00f6hret hastal\u0131\u011f\u0131 olarak bilinen rahats\u0131zl\u0131\u011fa bir \u00fcnl\u00fc daha yakaland\u0131.,.