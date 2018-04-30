Ünlü oyuncudan erken final isyanı

\u00dcnl\u00fc oyuncudan erken final isyan\u0131 geldi.,.,\u201cMehmed Bir Cihan Fatihi\u201d dizisinde rol alan \u0130smail Demirci ile meslekta\u015f\u0131 e\u015fi Hande Soral ile g\u00f6r\u00fcnt\u00fclendi. Demirci dizinin finali hakk\u0131nda \u015fu a\u00e7\u0131klamay\u0131 yapt\u0131:\r\n,\u201cHi\u00e7bir pi\u015fmanl\u0131\u011f\u0131m yok. \u00c7ok iyi oyuncularla \u00e7al\u0131\u015ft\u0131m. Ama art\u0131k bir daha d\u00f6nem dizisinde olmam. Muhte\u015fem Y\u00fczy\u0131l\u2019da da oynam\u0131\u015ft\u0131m. ,Kenan \u0130mirzal\u0131o\u011flu\u2019nun, Osmanl\u0131 tarihinin en \u00f6nemli padi\u015fahlar\u0131ndan Fatih Sultan Mehmed\u2019i canland\u0131r\u0131d\u011f\u0131 Mehmed Bir Cihan Fatihi dizisinin oyuncu kadrosunda Sedef Avc\u0131, G\u00fcrkan Uygun, B\u00fc\u015fra Develi, Hazal Filiz K\u00fc\u00e7\u00fckk\u00f6se ve \u00c7etin Tekindor gibi g\u00fc\u00e7l\u00fc isimler rol al\u0131yordu.\r\n\r\n,B\u00fcy\u00fck b\u00fct\u00e7eli Mehmed Bir Cihan Fatihi reyting sonu\u00e7lar\u0131nda beklenenin alt\u0131nda kal\u0131nca 6. b\u00f6l\u00fcmde final yapma karar\u0131 ald\u0131. Dizi 1 May\u0131s Sal\u0131 ak\u015fam\u0131 final b\u00f6l\u00fcm\u00fcyle ekranlarda olacak.\r\n\r\n,Atalar\u0131m\u0131z\u0131 canland\u0131rmak g\u00fczel bir \u015fey ama ben art\u0131k bir deri montla da dizi \u00e7ekmek istiyorum.\u201d\r\n\r\n