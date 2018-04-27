Ünlü oyuncudan kötü haber

.,\u00dcnl\u00fc oyuncudan k\u00f6t\u00fc haber geldi.,Usta tiyatrocu Burak Sergen, son olarak '\u00c7ukur' dizisinde 'Baykal' karakterini canland\u0131rm\u0131\u015ft\u0131. Oyunculuk performans\u0131yla be\u011feni toplayan 57 ya\u015f\u0131ndaki usta sanat\u00e7\u0131n\u0131n, \u00f6zel hayat\u0131nda art\u0131k yeni bir d\u00f6nem ba\u015flad\u0131\u011f\u0131 ortaya \u00e7\u0131kt\u0131.\r\n\r\n,Medyatava'n\u0131n haberine g\u00f6re; Burak Sergen, 1999 y\u0131l\u0131nda evlendi\u011fi meslekta\u015f\u0131 I\u015f\u0131l Sergen\u2019den bo\u015fand\u0131. Cans\u0131n isimli bir \u00e7ocuklar\u0131 olan \u00e7iftin anla\u015fmal\u0131 olarak sessiz sedas\u0131z yollar\u0131n\u0131 ay\u0131rd\u0131\u011f\u0131 belirtildi.\r\n\r\n,Daha \u00f6nce de haklar\u0131nda ayr\u0131l\u0131k iddias\u0131 g\u00fcndeme gelen \u00fcnl\u00fc \u00e7ift, evliliklerini kurtarmay\u0131 ba\u015farm\u0131\u015ft\u0131. \r\n,Ancak Burak Sergen ve e\u015finin son d\u00f6nemde aralar\u0131nda ya\u015fanan gerginlikler b\u00fcy\u00fcy\u00fcnce birbirlerini daha fazla y\u0131pratmamak ve \u00e7ocuklar\u0131 i\u00e7in dost kalabilmek i\u00e7in bo\u015fanma karar\u0131 ald\u0131klar\u0131 ifade edildi.\r\n,'\u00c7ukur' dizisinden ayr\u0131lan Burak Sergen, \u015fu g\u00fcnlerde Zuhal Olcay'la beraber 'A\u015fk Halleri' isimli tiyatro oyununda seyirci kar\u015f\u0131s\u0131na \u00e7\u0131k\u0131yor.\r\n\r\n