Ünlü oyuncudan kötü haber... Hastaneye kaldırıldı!

Tiyatro, dizi ve sinema oyuncusu Melek Baykal, Bodrum\u2019da bel f\u0131t\u0131\u011f\u0131 patlamas\u0131 sonucunda acil olarak hastaneye kald\u0131r\u0131ld\u0131. ,Ferhunde Han\u0131mlar dizisindeki Nermin, Hayat Ba\u011flar\u0131 dizisindeki Nurhayat ve Cennet Mahallesi dizisindeki Pembe rolleriyle tan\u0131nan \u00fcnl\u00fc tiyatro, dizi ve sinema oyuncusu Melek Baykal, bel f\u0131t\u0131\u011f\u0131n\u0131n patlamas\u0131 sonucunda Bodrum\u2019da \u00f6zel bir hastaneye kald\u0131r\u0131ld\u0131. \r\n\r\n,Yap\u0131lan tedavinin ard\u0131ndan ameliyata al\u0131nan \u00fcnl\u00fc oyuncunun durumunun iyi oldu\u011fu \u00f6\u011frenildi. ,Y\u0131l\u0131n bir b\u00f6l\u00fcm\u00fcn\u00fc Bodrum\u2019da ge\u00e7iren \u00fcnl\u00fc sanat\u00e7\u0131n\u0131n d\u00fcn yap\u0131lan ameliyat\u0131n\u0131n ba\u015far\u0131l\u0131 ge\u00e7ti\u011fi bildirildi. \r\n,Tedavisinin devam etti\u011fi \u00f6\u011frenilen Baykal, hayranlar\u0131na iyi oldu\u011fu mesaj\u0131n\u0131 yollad\u0131. ,\u00dcnl\u00fc oyuncudan k\u00f6t\u00fc haber!,Sa\u011fl\u0131k durumunun iyi oldu\u011fu \u00f6\u011frenilen \u00fcnl\u00fc sanat\u00e7\u0131n\u0131n ne zaman taburcu olaca\u011f\u0131 ise hen\u00fcz bilinmiyor. \r\n,Acil olarak hastaneye kald\u0131r\u0131ld\u0131!,.