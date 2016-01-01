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15 Temmuz Destanı
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MAGAZİN
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Mehmed Bir Cihan Fatihi ilk bölümü yayınlandı, eleştiri yağdı | Mehmed Bir Cihan Fatihi ilk bölüm özeti
DÜNYA
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İsrailli Bakan'dan 'Batı Şeria'nın işgal altında kalması' çağrısı
MAGAZİN
-
Acun'a büyük tepki! Yayınlayın
DÜNYA
-
Afrin'den kaçan İngiliz terörist arkadaşlarına ağlıyor
MAGAZİN
-
Burnuna estetik yaptıran İdo ilk kez ortaya çıktı
MAGAZİN
-
Arka Sokaklar'ın oyuncusuna büyük vefasızlık
MAGAZİN
-
Çukur Yeni 22. Bölüm İlk Sahne | Çukur Son 21. Bölüm Özeti
MAGAZİN
-
EDHO 96.Yeni Bölüm Fragmanı Yayınlandı mı? | Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 95. Son Bölüm Özeti
MAGAZİN
-
Kurtlar Vadisi TRT Canlı İzle: Kurtlar Vadisi Vatan TRT 1'de yayınlandı, ÖZET izle
YAŞAM
-
Nevşin Mengü kardeşinin yalanını böyle savundu: 'Gazetecilik hatası'
DÜNYA
-
Nazi selamı veren köpek cezaya neden oldu!
DÜNYA
-
Türkiye'yi kınamak isteyen Hollanda rezil oldu
YAŞAM
-
Bu üst geçidin dünyada eşi benzeri yok
DÜNYA
-
Afganistan'da kutlama alanına saldırı: 26 ölü
GÜNDEM
-
TSK, Afrin'in güneybatısındaki El Ehlam Dağı'nı ele geçirdi
DÜNYA
-
İsrail, Suriye'de hava saldırısı düzenlediğini doğruladı
SPOR
-
Beşiktaş'tan Talisca'ya: 'Gideceksen git!'
T-Otomobil
-
Otomotiv Sanayii Derneği (OSD) yeni başkanı Haydar Yenigün oldu (Haydar Yenigün kimdir?)
YAŞAM
-
Şehit ailesine icra takibi başlatan CHP'li belediye özür diledi
MAGAZİN
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Berk Oktay'ın eşinden şoke eden paylaşım
Yeni
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Euro 2016
15 TEMMUZ
Ramazan
Ünlü oyuncunun eşinden eşinden şoke eden paylaşım
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Berk Oktay, 2016 yılında sevgilisi Merve Şarapçıoğlu ile nikah masasına oturmuştu.
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