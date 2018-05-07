Ünlü oyuncunun yardım çığlığı: Sosyal medyadan duyurdu

\u00dcnl\u00fc oyuncunun yard\u0131m \u00e7\u0131\u011fl\u0131\u011f\u0131... Sosyal medyadan b\u00f6yle duyurdu,.,\u00dcnl\u00fc oyuncu \u00d6zge \u00d6zpirin\u00e7ci, resmi Twitter hesab\u0131ndan iki ya\u015f\u0131ndaki ye\u011feninin bak\u0131c\u0131s\u0131 taraf\u0131ndan istismara u\u011frad\u0131\u011f\u0131n\u0131 ve g\u00f6r\u00fcnt\u00fclerin ortaya \u00e7\u0131kmas\u0131ndan sonra bak\u0131c\u0131n\u0131n ka\u00e7t\u0131\u011f\u0131n\u0131 a\u00e7\u0131klad\u0131. \r\n\r\n,Kad\u0131n dizisinin ba\u015frol oyuncusu \u00d6zge \u00d6zpirin\u00e7ci, Twitter hesab\u0131ndan 2 ya\u015f\u0131ndaki ye\u011feninin bak\u0131c\u0131s\u0131 taraf\u0131ndan istismara u\u011frad\u0131\u011f\u0131n\u0131 a\u00e7\u0131klad\u0131 ve yard\u0131m istedi.,\u00d6zpirin\u00e7ci, ka\u00e7an bak\u0131c\u0131n\u0131n bulunmas\u0131 i\u00e7in yard\u0131m istedi.,\u00d6zge \u00d6zpirin\u00e7ci (d. 1 Nisan 1986, \u0130stanbul), T\u00fcrk oyuncu. \u0130lkokul ve ortaokulu \u0130stanbul'da okudu. Lise e\u011fitiminde AFS program\u0131 ile bir y\u0131l Amerika Birle\u015fik Devletleri'nde okudu.\r\n\r\n,Daha sonra Sabanc\u0131 \u00dcniversitesi Y\u00f6netim Bilimleri b\u00f6l\u00fcm\u00fcnden 2008 y\u0131l\u0131nda mezun oldu. Annesi \u0130ngilizce \u00f6\u011fretmenidir. \u0130lk olarak Cesaretin Var m\u0131 A\u015fka ve Kavak Yelleri dizilerinde oynad\u0131. Ayr\u0131ca Eti Browni ve Algida Cornetto reklamlar\u0131nda da oynad\u0131.\r\n\r\n,ATV'de yay\u0131nlanan Al Yazmal\u0131m dizisinde ise ba\u015f rol olan Asiye karakterini oynam\u0131\u015ft\u0131r ve TRT Okul'da yay\u0131nlanan Toplu Hayat adl\u0131 programda sunuculuk yapt\u0131. Kay\u0131p filminde de rol alm\u0131\u015ft\u0131r. Aram\u0131zda Kals\u0131n adl\u0131 dizide G\u00f6rkem karakterini canland\u0131rm\u0131\u015ft\u0131r.,Anadolu Kartallar\u0131 filminde \u00dcstte\u011fmen Ay\u015fe Din\u00e7er'i canland\u0131rd\u0131. \r\n\r\n,2014 y\u0131l\u0131nda \u00e7ekilen Kar\u0131\u015f\u0131k Kaset filminin ba\u015frol oyuncusu \u0130rem karakterini canland\u0131rm\u0131\u015ft\u0131r. 2015 y\u0131l\u0131 \u015eubat ay\u0131nda ba\u015flayan A\u015fk Yeniden dizisinde Zeynep karakterini canland\u0131rmaktad\u0131r. 29 Kas\u0131m 2015 ak\u015fam\u0131 ger\u00e7ekle\u015ftirilen 42. Alt\u0131n Kelebek \u00d6d\u00fclleri'nde En \u0130yi Kad\u0131n Komedi Oyuncusu \u00f6d\u00fcl\u00fcn\u00fc kazanm\u0131\u015ft\u0131r.\r\n\r\n