Ünlü oyuncuya Afrika'da yoğun ilgi

Ba\u015frol\u00fc Amine G\u00fcl\u015fe ile payla\u015ft\u0131\u011f\u0131 \u2018Asla Vazge\u00e7mem\u2019 ile Afrika\u2019da ciddi bir hayran kitlesi edinen Tolgahan Say\u0131\u015fman, yo\u011fun istek \u00fczerine hayranlar\u0131yla bulu\u015fmak i\u00e7in Angola\u2019n\u0131n ba\u015fkenti Luanda\u2019ya gitti.,D\u00fcnyan\u0131n d\u00f6rt bir yan\u0131na ihra\u00e7 edilen T\u00fcrk dizileri Afrika\u2019y\u0131 da etkisi alt\u0131na ald\u0131.\r\n,Afrika \u00fclkelerinden Angola\u2019y\u0131 ziyaret eden oyuncuyu g\u00f6rmek isteyenler havaalan\u0131nda izdihama neden oldu.\r\n,Say\u0131\u015fman, b\u00fcy\u00fck bir kalabal\u0131k taraf\u0131ndan co\u015fkuyla kar\u015f\u0131land\u0131.\r\n,\u00dcnl\u00fc oyuncuyu g\u00f6rmek ve foto\u011fraf \u00e7ektirmek isteyen hayranlar\u0131 izdihama neden oldu.\r\n\r\n,\u00d6zel korumalar ve havaalan\u0131 polisi yetersiz kal\u0131nca \u00f6zel timden yard\u0131m istendi.,Say\u0131\u015fman, sevgi g\u00f6sterileri e\u015fli\u011finde g\u00fc\u00e7l\u00fckle oteline ge\u00e7ti.\r\n\r\n,.