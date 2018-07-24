Ünlü oyuncuya çarpmıştı! Haber az önce geldi

Haber az \u00f6nce geldi.,Sakarya'da \u00fcnl\u00fc oyuncu Can G\u00fcrzap'a motosikleti ile \u00e7arpan Suriye uyruklu s\u00fcr\u00fcc\u00fc, adli kontrol \u015fart\u0131yla serbest b\u0131rak\u0131ld\u0131.\r\n,Tiyatro ve dizi oyuncusu Can G\u00fcrzap'a motosikletiyle \u00e7arpan Suriye uyruklu s\u00fcr\u00fcc\u00fc, adli kontrol \u015fart\u0131yla serbest b\u0131rak\u0131ld\u0131.\r\n\r\n,Al\u0131nan bilgiye g\u00f6re, Sapanca il\u00e7esi \u015eehit Cevdet Ko\u00e7 Caddesi \u00fczerinde otomobilini b\u0131rakan G\u00fcrzap'a, yolun kar\u015f\u0131s\u0131na ge\u00e7ti\u011fi s\u0131rada kulland\u0131\u011f\u0131 plakas\u0131z motosikletle \u00e7arpan Suriye uyruklu F.H. (21) g\u00f6zalt\u0131na al\u0131nd\u0131.\r\n\r\n,Emniyetteki i\u015flemlerinin ard\u0131ndan adliyeye sevk edilen F.H, \u00e7\u0131kar\u0131ld\u0131\u011f\u0131 mahkemece adli kontrol \u015fart\u0131yla sal\u0131verildi.\r\n\r\n,D\u00fcn meydana trafik kazas\u0131nda G\u00fcrzap, Sapanca Devlet Hastanesi'ndeki m\u00fcdahalenin ard\u0131ndan, Sakarya E\u011fitim ve Ara\u015ft\u0131rma Hastanesi'ne sevk edilmi\u015fti.\r\n\r\n,.,\u00dcnl\u00fc oyuncu kaza ge\u00e7irip hastaneye kald\u0131r\u0131lm\u0131\u015ft\u0131.