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Tunus'ta futbol taraftarlarına polis müdahalesi
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Yunanistan'da 4,2 büyüklüğünde deprem
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Euro 2016
15 TEMMUZ
Ramazan
Ünlü oyuncuyu görenler tanıyamadı
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Mide küçültme ameliyatıyla 110 kilodan 60 kiloya düşen ünlü oyuncı "Hayatımın en çok iltifat aldığım dönemini yaşıyorum. Kendimi 23 yaşında hissediyorum" dedi.
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